Dramat pod Warszawą! Samochód wjechał prosto do piekarni. Pracownicy o włos od tragedii
Poranek w Tarczynie rozpoczął się od groźnego incydentu – samochód osobowy staranował witrynę piekarni i wjechał do środka lokalu. Kierowca trafił do szpitala, a pracownicy cudem uniknęli obrażeń.
Tarczyn: samochód wjechał w witrynę piekarni. Kierowca w szpitalu
W czwartek rano w Tarczynie (woj. mazowieckie) doszło do groźnego zdarzenia. Samochód osobowy staranował witrynę piekarni na rogu ulic Komornickiej i Grójeckiej, a następnie wjechał do wnętrza pawilonu. Kierowca trafił do szpitala, a dwie osoby obsługujące klientów wyszły z sytuacji bez obrażeń.
Auto w środku lokalu
Zdarzenie miało miejsce około godziny 7:35. Jak przekazał starszy kapitan Kamil Styczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, za kierownicą fiata siedział mężczyzna, który z nieustalonych jeszcze przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Auto uderzyło w przeszkloną witrynę, a następnie wjechało głęboko do środka piekarni.
– Jedna osoba została poszkodowana, to kierowca pojazdu. Został zabrany do szpitala na obserwację. Pasażer oraz dwie osoby pracujące w piekarni nie odniosły obrażeń – poinformował Styczek.
Zniszczona witryna i działania służb
Na miejscu wciąż pracują dwa zastępy straży pożarnej oraz policja, która ustala okoliczności zdarzenia. Według relacji lokalnych mediów, fiat zatrzymał się dopiero pomiędzy ladą a ścianą, całkowicie demolując wejście do lokalu.
Przyczyny pod lupą policji
Śledczy będą wyjaśniać, czy przyczyną wypadku była awaria pojazdu, błąd kierowcy czy zasłabnięcie. Służby apelują do kierowców o ostrożność, szczególnie w rejonach zabudowanych, gdzie ruch pieszy jest wzmożony.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.