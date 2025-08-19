Dramat Polaków! Proste PIN-y stają się furtką dla oszustów. Miliony ryzykują przez łatwe kombinacje.
Twój kod PIN może zamienić się w tykającą bombę finansową! W Polsce wielu ludzi nadal wybiera najprostsze kombinacje – 1234, 0000, 1111, 5555, lata urodzenia lub układy cyfr z klawiatury. To otwiera drzwi dla cyberprzestępców, którzy w kilka sekund mogą opróżnić konto, a bank nie zawsze stanie po Twojej stronie.
Najczęściej łamane kody to nie tylko klasyczne 1234 czy 0000, ale też 2222, 1998, 7777, 4444, 2580 czy 6969. Nawet sześciocyfrowe sekwencje typu 123456 lub 654321 stają się łatwym celem. Wpisanie roku urodzenia w roli PIN-u to prosta droga do katastrofy – złodziej, znając Twoją datę urodzenia, już na starcie ma połowę kodu w rękach.
Eksperci biją na alarm: nigdy nie zapisuj PIN-u na kartce, w telefonie ani nie używaj jednej kombinacji w kilku miejscach. To zaproszenie dla przestępców. Bezpieczny PIN powinien zaczynać się od cyfry 6 lub wyższej, być całkowicie przypadkowy i niezwiązany z Twoimi danymi osobistymi.
Jeden niewłaściwy wybór może skończyć się katastrofą finansową. Jeśli wciąż korzystasz z łatwych kombinacji, natychmiast zmień swój kod. Twoje pieniądze nie mogą być narażone na ryzyko – każdy dzień zwłoki to realne zagrożenie.
Co to oznacza dla Ciebie (Czytelnika artykułu)? Zadbaj o bezpieczeństwo finansów: zmień PIN na losową kombinację, unikaj oczywistych sekwencji, nigdy nie zapisuj go w miejscach dostępnych dla innych i regularnie monitoruj swoje konto. Prosta zmiana może uratować Twój portfel przed dramatem, którego skutki mogą być trudne do naprawienia.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.