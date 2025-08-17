Dramat w Jawiszowicach. Kobieta w ciąży z dzieckiem uderzyła w słup
38-letnia kobieta w ciąży, mająca pod opieką dwuletnią córkę, wsiadła za kierownicę po alkoholu. Z dwoma promilami we krwi straciła panowanie nad autem i z impetem wjechała w słup telekomunikacyjny. Obie trafiły do szpitala, a sprawą zajmuje się policja.
W Jawiszowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, który mógł skończyć się tragedią. 38-letnia kobieta w ciąży, mająca pod opieką dwuletnią córkę, z impetem uderzyła w słup telekomunikacyjny. Badanie alkomatem wykazało, że była pijana – w jej organizmie znajdowały się dwa promile alkoholu.
Straciła panowanie nad autem
Do zdarzenia doszło w sobotę, 16 sierpnia, na ulicy Przecznej. Według relacji policji, kierująca nagle straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z drogi, uderzając w słup telekomunikacyjny. Siła uderzenia była ogromna – konstrukcja złamała się i przewróciła na jezdnię, blokując ruch.
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Zarówno kobieta, jak i jej dwuletnia córka zostały natychmiast przetransportowane do szpitala. Lekarze potwierdzili, że nie odniosły poważnych obrażeń, jednak ze względu na ciążę i wiek dziecka konieczne były szczegółowe badania.
Pijana matka za kierownicą
Badanie alkomatem nie pozostawiło wątpliwości – kobieta miała aż dwa promile alkoholu we krwi. Policja wszczęła postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz narażenia małoletniego na utratę zdrowia i życia.
Ruch w miejscu wypadku był poważnie utrudniony. Przez kilka godzin służby usuwały uszkodzony słup i zabezpieczały teren, by przywrócić normalny przejazd.
Grożą jej lata więzienia
Za jazdę w stanie nietrzeźwości kobieta może trafić do więzienia nawet na 3 lata. Grozi jej także konfiskata samochodu i zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. To jednak nie wszystko – za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie.
