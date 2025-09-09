Dramat w Lipowej. Płonący wrak samolotu i dwie ofiary śmiertelne
Dramat w Lipowej pod Żywcem. Podczas próby lądowania rozbił się mały samolot sportowy, w którego płonącym wraku strażacy odnaleźli ciała dwóch osób.
Tragiczny wypadek lotniczy pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją
We wtorek rano doszło do katastrofy lotniczej w miejscowości Lipowa w powiecie żywieckim (woj. śląskie). Mały samolot sportowy rozbił się podczas próby lądowania. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby – obie zginęły na miejscu.
Katastrofa w Lipowej
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godz. 9:36. Jak poinformował kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu, maszyna podczas lądowania uległa awarii i runęła na ziemię w pobliżu lotniska. – Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia, strażacy przystąpili do gaszenia płonącego wraku. Następnie znaleźli dwa ciała osób, które znajdowały się w samolocie – przekazał Kołodziej w rozmowie z RMF FM.
Akcja służb ratunkowych
Na miejscu tragedii pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja oraz prokurator. Trwa ustalanie przyczyn awarii, do której doszło podczas lądowania. Wrak maszyny został zabezpieczony.
Śledczy będą teraz badać zarówno stan techniczny samolotu, jak i warunki, w jakich odbywał się lot. Kluczowe będą także przesłuchania świadków oraz analiza dokumentacji dotyczącej maszyny.
Kolejny dramat w lotnictwie sportowym
To kolejny wypadek z udziałem lekkiego samolotu sportowego w ostatnich miesiącach w Polsce. Służby apelują do pilotów i właścicieli maszyn o szczególną dbałość o przeglądy techniczne oraz ostrożność w czasie lotów treningowych i rekreacyjnych.
