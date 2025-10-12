Dramat w nocy na Mazowszu. Auto wypadło z drogi. Pasażerowie wylecieli z pojazdu
Na drodze pod Ostrowią Mazowiecką doszło do tragicznego wypadku. Kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożny przepust. Siła zderzenia była tak duża, że z auta wypadli dwaj mężczyźni. 38-latek zginął na miejscu, a jego 31-letni pasażer trafił do szpitala.
Tragedia pod Ostrowią Mazowiecką. 38-latek zginął na miejscu po uderzeniu auta w przepust
W nocy z soboty na niedzielę doszło do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 694 w pobliżu miejscowości Gąsiorowo pod Ostrowią Mazowiecką. Kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożny przepust. Siła uderzenia była tak duża, że obaj mężczyźni wypadli z samochodu. Jeden z nich zginął na miejscu.
Śmiertelny wypadek na trasie Nur–Małkinia
Do zdarzenia doszło po godzinie 3 w nocy. Jak przekazali strażacy z jednostki OSP Zaręby Kościelne, służby zostały wezwane do wypadku na trasie Nur–Małkinia. Na miejscu pojawiły się także policja i pogotowie ratunkowe.
Według wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki Audi nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust. W wyniku potężnego zderzenia z auta wypadli dwaj mężczyźni – 38-latek zginął na miejscu, natomiast jego 31-letni pasażer został przewieziony do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.
Policja bada okoliczności wypadku
Jak poinformowała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, obaj uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Od kierowcy pobrano krew do badań na obecność alkoholu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, który ustala dokładne przyczyny i przebieg wypadku.
Policja apeluje do kierowców o ostrożność i rozwagę, zwłaszcza na lokalnych drogach, gdzie nagła utrata panowania nad pojazdem może w ułamku sekundy doprowadzić do tragedii.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.