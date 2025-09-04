Dramat w Polsce. Ten podatek uderzy wprost w nasz kraj. Odczują wszyscy

4 września 2025

Od 2025 roku w Polsce obowiązuje globalny podatek wyrównawczy, który może zakończyć złoty okres polskiej gospodarki. Wielkie korporacje, które dotychczas masowo inwestowały w Polsce dzięki ulgom podatkowym, będą musiały zapłacić dodatkowy podatek. Eksperci ostrzegają: może to oznaczać exodus inwestorów i utratę tysięcy miejsc pracy.

Rewolucja podatkowa, która zmieni wszystko

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce obowiązuje ustawa o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. To implementacja unijnej dyrektywy, która wprowadza minimalny 15% poziom opodatkowania dla największych korporacji na świecie.

Globalny podatek wyrównawczy dotyczy grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody wynoszą co najmniej 750 mln euro rocznie w dwóch z czterech poprzednich lat podatkowych. Jeśli efektywna stawka podatkowa (ETR) takiej grupy w jakimkolwiek kraju będzie niższa niż 15%, firma będzie musiała dopłacić podatek wyrównawczy.

W praktyce to oznacza koniec z polskimi ulgami podatkowymi, które przez lata przyciągały inwestorów do naszego kraju.

Dlaczego polskie ulgi przestają działać?

Samo Ministerstwo Finansów przyznało w uzasadnieniu do ustawy, że podatek wyrównawczy może „zneutralizować” pozytywny efekt preferencji podatkowych. Może to spowodować spadek atrakcyjności inwestycyjnej Polski i w efekcie spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Mechanizm jest prosty i bezlitosny:

  1. Firma inwestuje w Polsce i otrzymuje ulgę podatkową (np. w Polskiej Strefie Inwestycji)
  2. Dzięki uldze płaci w Polsce np. 5% podatku zamiast standardowych 19%
  3. Efektywna stawka podatkowa spada poniżej 15%
  4. Firma musi zapłacić globalny podatek wyrównawczy, który doprowadzi całkowite obciążenie do 15%
  5. Rezultat: Ulga podatkowa staje się bezwartościowa

Po wdrożeniu globalnego podatku wyrównawczego przedsiębiorstwo, które z jednej strony obniży podatek dzięki uldze, z drugiej – będzie musiało zapłacić podatek wyrównawczy, by efektywna stawka wyniosła 15%.

Kto zostanie dotknięty najsilniej?

System dotyczy gigantów, ale skutki odczuje cała gospodarka:

Mimo iż rząd argumentuje, że nowy podatek zapłaci „jedynie” około 7-8 tysięcy podmiotów w Polsce, to są to firmy o ogromnym znaczeniu, należące do największych grup kapitałowych. Pośrednio dotknie to setek tysięcy podmiotów – ich kontrahentów, dostawców oraz pracowników.

Najważniejsze zagrożone ulgi:

  • Polska Strefa Inwestycji (dawne Specjalne Strefy Ekonomiczne) – zwolnienia na 10-15 lat
  • Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) – odliczenia wydatków na innowacje
  • IP Box – preferencyjne 5% opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej
  • Ulgi regionalne i inwestycyjne

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli pracujesz w międzynarodowej korporacji: Twoja firma może zacząć szukać oszczędności lub nawet rozważyć przeniesienie inwestycji do krajów oferujących granty zamiast ulg podatkowych. To może oznaczać zwolnienia lub zamrożenie wynagrodzeń.

Jeśli prowadzisz firmę współpracującą z wielkimi koncernami: Twoi klienci z sektora korporacyjnego mogą ograniczyć wydatki, co bezpośrednio wpłynie na Twoje przychody. Koncerny będą optymalizować koszty, aby zrekompensować dodatkowe obciążenia podatkowe.

Jeśli mieszkasz w regionie z dużymi inwestycjami zagranicznymi: Lokalna gospodarka może osłabnąć, jeśli międzynarodowi inwestorzy zdecydują się na przeniesienie działalności do krajów oferujących bardziej atrakcyjne warunki.

Jeśli planujesz karierę w sektorze innowacji: Firmy technologiczne korzystające z ulgi B+R lub IP Box mogą ograniczyć inwestycje w badania i rozwój, co oznacza mniej miejsc pracy dla specjalistów.

Jak rząd próbuje ratować sytuację?

Plany zastąpienia ulg grantami: Rząd zapowiada, że planuje zastąpić ulgi podatkowe grantami gotówkowymi. Wartość grantu byłaby uzależniona od wartości inwestycji, lokalizacji oraz liczby zadeklarowanych kryteriów jakościowych.

Problem z grantami:

  • Granty wymagają budżetu państwa (ulgi były „bezkosztowe”)
  • Procedury przyznawania grantów są bardziej biurokratyczne
  • Granty mogą być ograniczone dostępnymi środkami publicznymi
  • Inwestorzy preferują przewidywalne ulgi od niepewnych grantów

Substrat osobowo-majątkowy jako osłona: Jedynym mechanizmem zabezpieczającym przed dopłatą podatku będzie tzw. substrat osobowo-majątkowy – preferencja dla realnej działalności biznesowej. Przy wyliczeniu wartości substratu uwzględnia się koszty pracownicze i wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzeczowe środki trwałe.

Problem w tym, że preferencja będzie ograniczana w czasie, co oznacza konieczność wprowadzenia innych rozwiązań.

Realny przykład wpływu na biznes

Case study – firma produkcyjna w SSE:

Międzynarodowa korporacja zainwestowała 100 mln zł w fabrykę w Polskiej Strefie Inwestycji. Dzięki zwolnieniu płaciła 0% podatku CIT przez pierwsze 5 lat.

Przed globalnym podatkiem wyrównawczym:

  • Inwestycja: 100 mln zł
  • Podatek w Polsce: 0%
  • Oszczędność rocznie: około 3,8 mln zł (przy 19% stawce CIT)

Po wprowadzeniu globalnego podatku wyrównawczego:

  • Efektywna stawka w Polsce: 0%
  • Konieczność zapłaty podatku wyrównawczego: 15%
  • Wynik: Firma musi zapłacić podatek wyrównawczy, jakby płaciła 15% podatku
  • Oszczędność spadła z 3,8 mln zł do około 800 tys. zł rocznie

Wniosek: Atrakcyjność inwestycji drastycznie spadła.

Jakie kraje zyskują kosztem Polski?

Państwa, które szybko dostosowały się do nowych realiów:

  • Niemcy – wprowadzają system grantów dla przemysłu
  • Francja – rozwija dotacje dla innowacji
  • Irlandia – modyfikuje system ulg, aby były zgodne z Pillar II
  • Singapur – tworzy hybrydowy system ulg i grantów

Polska pozostaje w tyle: Na razie nie ma gotowego projektu zmian w systemie zachęt inwestycyjnych. To oznacza, że inwestorzy będą szukać alternatyw w innych krajach.

Co dalej z polską gospodarką?

Prognozy ekspertów:

  • Spadek atrakcyjności inwestycyjnej Polski
  • Możliwy odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  • Osłabienie sektorów wysokich technologii
  • Zmniejszenie konkurencyjności w regionie

Pozytywne scenariusze: Jeśli rząd szybko wprowadzi skuteczny system grantów i innych zachęt niezależnych od podatków, Polska może utrzymać pozycję atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Trzy kluczowe podatki w jednym systemie

Globalny podatek wyrównawczy składa się z trzech elementów:

  1. Globalny podatek wyrównawczy (IIR) – płaci go spółka dominująca od swoich nisko opodatkowanych jednostek zależnych
  2. Krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT) – płaci go polska spółka od swojej działalności w Polsce
  3. Podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR) – mechanizm zapasowy, gdy inne nie działają

Nowe obowiązki sprawozdawcze: Firmy będą musiały składać szczegółowe zeznania i raporty do 18-21 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. To oznacza dodatkowe koszty compliance i konieczność zatrudnienia specjalistów.

Jak się przygotować na zmiany?

Dla przedsiębiorców:

  1. Sprawdź, czy Twoja grupa należy do objętych podatkiem (750 mln euro przychodów)
  2. Oblicz efektywną stawkę podatkową w Polsce
  3. Przygotuj się na dodatkowe obowiązki sprawozdawcze
  4. Rozważ alternatywne sposoby optymalizacji podatkowej

Dla pracowników:

  1. Monitoruj plany rozwoju swojego pracodawcy
  2. Rozwijaj umiejętności, które będą przydatne w nowych warunkach
  3. Rozważ zmianę branży, jeśli pracujesz w sektorze zagrożonym

Dla przedsiębiorców lokalnych:

  1. Dywersyfikuj portfolio klientów – nie polegaj tylko na wielkich korporacjach
  2. Monitoruj sytuację swoich głównych kontrahentów
  3. Przygotuj scenariusze awaryjne na wypadek utraty kluczowych klientów

Czy to koniec polskiego cudu gospodarczego?

Globalny podatek wyrównawczy to największa zmiana w międzynarodowym systemie podatkowym od dziesięcioleci. Dla Polski, która przez lata budowała swoją konkurencyjność na atrakcyjnych ulgach podatkowych, może to oznaczać koniec pewnej epoki.

Kluczowe będą następne miesiące: Jeśli rząd szybko wprowadzi skuteczne alternatywy dla ulg podatkowych, Polska może utrzymać swoją pozycję. Jeśli nie – możemy być świadkami exodusu inwestorów i osłabienia gospodarki.

To nie jest odległa przyszłość – to dzieje się już teraz. Pierwsze firmy będą rozliczać nowy podatek już za 2024 rok, a jego skutki odczujemy w całej gospodarce już w 2025 roku.

Źródła: Ustawa z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym, Dyrektywa Rady UE 2022/2523, Ministerstwo Finansów, OECD Pillar II

