Dramat w Warszawie. Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Jest wstrząsające nagranie
Do dramatycznego zdarzenia doszło 13 sierpnia na stacji metra Młociny w Warszawie. W godzinach porannych, kiedy peron był pełen pasażerów, 42-letni mężczyzna podszedł do kobiety stojącej przy krawędzi i usiłował zepchnąć ją wprost pod nadjeżdżający skład.
42-latek próbował wepchnąć kobietę wprost pod nadjeżdżający pociąg metra. Rano na stacji metra Młociny doszło do groźnej sytuacji – jeden z pasażerów miał próbować wepchnąć kobietę stojącą na peronie pod nadjeżdżający skład. Po zdarzeniu mężczyzna oddalił się z miejsca.… pic.twitter.com/PI3pvFmiDD
Świadkowie natychmiast zareagowali, a sprawca po nieudanej próbie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia. Dzięki monitoringowi metra, policjanci błyskawicznie namierzyli podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.
Opublikowane przez policję nagranie ze stacji Młociny nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji – do tragedii zabrakło dosłownie kilku sekund. Gdyby kobieta została zepchnięta, mogłoby dojść do nieodwracalnego dramatu.
42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego – narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
Policja podkreśla, że to już kolejny incydent pokazujący, jak ważna jest czujność pasażerów i szybka reakcja służb. Funkcjonariusze apelują, aby w sytuacjach zagrożenia natychmiast informować ochronę metra lub dzwonić pod numer alarmowy 112.
