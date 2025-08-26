Dramat w Warszawie. Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Jest wstrząsające nagranie

26 sierpnia 2025 12:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznego zdarzenia doszło 13 sierpnia na stacji metra Młociny w Warszawie. W godzinach porannych, kiedy peron był pełen pasażerów, 42-letni mężczyzna podszedł do kobiety stojącej przy krawędzi i usiłował zepchnąć ją wprost pod nadjeżdżający skład.

Fot. Warszawa w Pigułce

Świadkowie natychmiast zareagowali, a sprawca po nieudanej próbie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia. Dzięki monitoringowi metra, policjanci błyskawicznie namierzyli podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy IV Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Opublikowane przez policję nagranie ze stacji Młociny nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji – do tragedii zabrakło dosłownie kilku sekund. Gdyby kobieta została zepchnięta, mogłoby dojść do nieodwracalnego dramatu.

42-latek usłyszał zarzut z art. 160 Kodeksu karnego – narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Policja podkreśla, że to już kolejny incydent pokazujący, jak ważna jest czujność pasażerów i szybka reakcja służb. Funkcjonariusze apelują, aby w sytuacjach zagrożenia natychmiast informować ochronę metra lub dzwonić pod numer alarmowy 112.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl