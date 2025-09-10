Dramat w warszawskim metrze. Kobieta wpadła pod pociąg

10 września 2025 20:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dziś wieczorem, około godziny 20:18, służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie, która wpadła pod nadjeżdżający pociąg metra na linii M1. Do zdarzenia doszło pomiędzy stacjami Stokłosy a Politechnika.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kobieta żyje, trwają działania służb

Jak wynika ze wstępnych informacji, poszkodowana kobieta przeżyła i znajduje się pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby medyczne, policja oraz straż pożarna. Prowadzone są czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia w kursowaniu metra

W związku z wypadkiem występują poważne zakłócenia w kursowaniu linii M1. Pociągi nie jeżdżą na odcinku Stokłosy – Politechnika. Metro kursuje jedynie na dwóch fragmentach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny.

Z ruchu wyłączone zostały stacje: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka oraz Pole Mokotowskie.

Komunikacja zastępcza

Warszawski Transport Publiczny uruchamia zastępcze autobusy na trasie Metro Stokłosy 04 – Metro Politechnika 05, które mają ułatwić pasażerom dotarcie do celu.

Apel do pasażerów

Służby apelują o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń obsługi oraz komunikatów megafonowych. Jak podkreślają, bezpieczeństwo poszkodowanej i sprawne przywrócenie ruchu są obecnie priorytetem.

