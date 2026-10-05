Dramatyczna akcja ratunkowa. Człowiek uwięziony pod ciężką maszyną, poderwano śmigłowiec
Dramatyczne zdarzenie w Sułowie w powiecie wielickim. W poniedziałkowy wieczór człowiek znalazł się pod ciągnikiem rolniczym. Do akcji skierowano kilka zastępów straży pożarnej, ratowników medycznych, policję, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany po uwolnieniu został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala.
Alarm dla służb rozległ się w poniedziałek, 5 października, około godziny 19:10. Ratownicy otrzymali informację o poważnym zdarzeniu z udziałem maszyny rolniczej w miejscowości Sułów.
Na miejscu zastali osobę uwięzioną pod ciągnikiem. Konieczne było przeprowadzenie technicznej akcji ratunkowej.
Najpierw trzeba było zabezpieczyć ciężką maszynę
Strażacy nie mogli od razu dostać się do poszkodowanego. Jednym z najważniejszych elementów działań było zabezpieczenie i ustabilizowanie ciągnika tak, aby podczas uwalniania człowieka maszyna nie stanowiła dodatkowego zagrożenia.
Dopiero po wykonaniu tych czynności ratownicy mogli bezpiecznie wydobyć poszkodowaną osobę.
Po uwolnieniu została ona natychmiast przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.
Poderwano śmigłowiec LPR
Sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowano o zadysponowaniu do Sułowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na miejsce przyleciał Eurocopter 135 „Ratownik 6”. Po zabezpieczeniu medycznym poszkodowany został zabrany śmigłowcem do szpitala.
W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Chorągwica, JRG Wieliczka i OSP Biskupice, a także ratownicy medyczni, policjanci oraz załoga LPR.
Dokładny przebieg wypadku nie jest jeszcze znany. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.