Dramatyczna akcja ratunkowa. Człowiek uwięziony pod ciężką maszyną, poderwano śmigłowiec

5 października 2026 22:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczne zdarzenie w Sułowie w powiecie wielickim. W poniedziałkowy wieczór człowiek znalazł się pod ciągnikiem rolniczym. Do akcji skierowano kilka zastępów straży pożarnej, ratowników medycznych, policję, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany po uwolnieniu został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w pigułce

Alarm dla służb rozległ się w poniedziałek, 5 października, około godziny 19:10. Ratownicy otrzymali informację o poważnym zdarzeniu z udziałem maszyny rolniczej w miejscowości Sułów.

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Na miejscu zastali osobę uwięzioną pod ciągnikiem. Konieczne było przeprowadzenie technicznej akcji ratunkowej.

Najpierw trzeba było zabezpieczyć ciężką maszynę

Strażacy nie mogli od razu dostać się do poszkodowanego. Jednym z najważniejszych elementów działań było zabezpieczenie i ustabilizowanie ciągnika tak, aby podczas uwalniania człowieka maszyna nie stanowiła dodatkowego zagrożenia.

Dopiero po wykonaniu tych czynności ratownicy mogli bezpiecznie wydobyć poszkodowaną osobę.

Po uwolnieniu została ona natychmiast przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

Poderwano śmigłowiec LPR

Sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowano o zadysponowaniu do Sułowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Na miejsce przyleciał Eurocopter 135 „Ratownik 6”. Po zabezpieczeniu medycznym poszkodowany został zabrany śmigłowcem do szpitala.

W akcji uczestniczyli strażacy z OSP Chorągwica, JRG Wieliczka i OSP Biskupice, a także ratownicy medyczni, policjanci oraz załoga LPR.

Dokładny przebieg wypadku nie jest jeszcze znany. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby.

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