Dramatyczna cisza w Warszawie, hołd dla poległych bohaterów Ukrainy! Wzruszające słowa Zełenskiego.

25 sierpnia 2025 12:44 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa świętowała z Ukrainą! Wzruszające obchody 34. rocznicy niepodległości. Pod siedzibą Fundacji Ukraiński Dom w Warszawie rozegrała się scena pełna symboli i emocji. Kilkadziesiąt osób – przedstawiciele ukraińskiej społeczności, dyplomaci, polscy przyjaciele i działacze – zebrało się, by uczcić 34. rocznicę Niepodległości Ukrainy.

Hymn, cisza i słowa wdzięczności

Uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn narodowy Ukrainy, a minutą ciszy oddali hołd poległym obrońcom. W poruszających wystąpieniach Myroslava Keryk podkreśliła siłę solidarności i znaczenie diaspory, a przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Polsce dziękowali za zachowanie kultury i języka wśród ukraińskich rodzin na emigracji.

Hołd i wsparcie z Polski

Po oficjalnych słowach zgromadzeni wyszli na ulicę. Rozległy się okrzyki wdzięczności dla Polski za bezprecedensowe wsparcie w walce z rosyjską agresją. W tym samym czasie prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim orędziu akcentował, że Ukraina nie jest ofiarą, lecz wojownikiem – z najpotężniejszą armią Europy i niezłomnym duchem walki.

Polscy politycy, z wicepremierem Radosławem Sikorskim na czele, otwarcie wsparli Ukrainę. „Chwała Ukrainie!” – zabrzmiało w Warszawie głośno i jednoznacznie.

Przyjaźń, która buduje mosty

Fundacja Ukraiński Dom od lat wspiera integrację i współpracę między Polakami a Ukraińcami. Tegoroczne obchody pokazały, że przyjaźń obu narodów staje się fundamentem trwałej solidarności – także w obliczu wojny.

To był dzień pełen wzruszeń, ale też wiary, że wspólna determinacja Polaków i Ukraińców może stać się siłą większą niż wszystkie przeciwności.

 

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

 

 

 

 

