Dramatyczna cisza w Warszawie, hołd dla poległych bohaterów Ukrainy! Wzruszające słowa Zełenskiego.
Warszawa świętowała z Ukrainą! Wzruszające obchody 34. rocznicy niepodległości. Pod siedzibą Fundacji Ukraiński Dom w Warszawie rozegrała się scena pełna symboli i emocji. Kilkadziesiąt osób – przedstawiciele ukraińskiej społeczności, dyplomaci, polscy przyjaciele i działacze – zebrało się, by uczcić 34. rocznicę Niepodległości Ukrainy.
Hymn, cisza i słowa wdzięczności
Uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn narodowy Ukrainy, a minutą ciszy oddali hołd poległym obrońcom. W poruszających wystąpieniach Myroslava Keryk podkreśliła siłę solidarności i znaczenie diaspory, a przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Polsce dziękowali za zachowanie kultury i języka wśród ukraińskich rodzin na emigracji.
Hołd i wsparcie z Polski
Po oficjalnych słowach zgromadzeni wyszli na ulicę. Rozległy się okrzyki wdzięczności dla Polski za bezprecedensowe wsparcie w walce z rosyjską agresją. W tym samym czasie prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim orędziu akcentował, że Ukraina nie jest ofiarą, lecz wojownikiem – z najpotężniejszą armią Europy i niezłomnym duchem walki.
Polscy politycy, z wicepremierem Radosławem Sikorskim na czele, otwarcie wsparli Ukrainę. „Chwała Ukrainie!” – zabrzmiało w Warszawie głośno i jednoznacznie.
Przyjaźń, która buduje mosty
Fundacja Ukraiński Dom od lat wspiera integrację i współpracę między Polakami a Ukraińcami. Tegoroczne obchody pokazały, że przyjaźń obu narodów staje się fundamentem trwałej solidarności – także w obliczu wojny.
To był dzień pełen wzruszeń, ale też wiary, że wspólna determinacja Polaków i Ukraińców może stać się siłą większą niż wszystkie przeciwności.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.