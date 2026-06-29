Dramatyczna sytuacja na Mazowszu. Gmina ma pilny apel do mieszkańców: stacje uzdatniania wody pracują na granicy możliwości
Susza i utrzymujące się ekstremalne temperatury doprowadziły do sytuacji, którą władze Gminy Obryte w powiecie pułtuskim na Mazowszu określają jako bardzo poważną. Wszystkie trzy stacje uzdatniania wody na terenie gminy pracują już od kilku dni na maksymalnej wydajności, ponad czterokrotnie wyższej niż przeciętnie – i mogą nie wytrzymać, jeśli mieszkańcy nie ograniczą zużycia wody.
Co dokładnie grozi gminie
Wójt Gminy Obryte, Sebastian Mroczkowski, w opublikowanym apelu ostrzega, że szybki ubytek wody w zbiornikach przy jednoczesnych, bardzo ograniczonych możliwosciach jej uzupełniania może prowadzić do awaryjnych wyłączeń pomp zasilających całą sieć wodociągową. To nie jest scenariusz teoretyczny – władze gminy podają, że największe ryzyko przerw w dostawach wody występuje w godzinach późnowieczornych i nocnych, gdy notowany jest najbardziej wyraźny wzrost poboru wody przez mieszkańców. Niezastosowanie się do apelu może skutkować nie tylko przerwami w dostawie, ale też pogorszeniem jakości wody oraz niekontrolowanymi spadkami ciśnienia w sieci.
Czego konkretnie nie robić
Gmina apeluje, by wodę z sieci wodociągowej wykorzystywać wyłącznie do celów konsumpcyjnych i bytowych, a w szczególności zaprzestać:
- podlewania przydomowych ogródków, działek, trawników i terenów rekreacyjnych,
- napełniania basenów, oczek wodnych i innych zbiorników,
- mycia samochodów,
- spłukiwania chodników, podjazdów, placów i innych powierzchni utwardzonych.
Apel dotyczy nie tylko stałych mieszkańców gminy, ale również osób czasowo przebywających na terenach rekreacyjnych – w tym okresie wakacyjnym to dodatkowy, znaczący czynnik zwiększający pobór wody.
Dlaczego to ma znaczenie większe niż tylko wygoda
Wójt zwraca uwagę na jeszcze jeden, kluczowy aspekt sprawy: odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej jest niezbędne nie tylko do codziennego korzystania z wody, ale też do zapewnienia właściwego ciśnienia w hydrantach przeciwpożarowych. W praktyce oznacza to, że nadmierne, niekontrolowane zużycie wody w czasie suszy może realnie ograniczyć możliwości gaszenia ewentualnego pożaru – co przy obecnym, podwyższonym zagrożeniu pożarowym na Mazowszu, jest ryzykiem szczególnie poważnym.
Mazowsze pod presją suszy nie tylko w Obrytem
Sytuacja w Gminie Obryte nie jest odosobnionym przypadkiem – w ostatnich tygodniach podobne apele i formalne zakazy podlewania ogrodów wprowadziło już kilkadziesiąt gmin na Mazowszu, a w niektórych miejscowościach regionu dochodziło już do realnych, wielogodzinnych przerw w dostawie wody. Władze gminy proszą mieszkańców o wyrozumiałość wobec możliwych utrudnień i solidarne zaangażowanie w oszczędzanie wody, zaznaczając, że najbliższe dni – z uwagi na warunki atmosferyczne – mają być jeszcze trudniejsze.
Co to oznacza dla Ciebie? Ogranicz zużycie, zanim będzie za późno
- Jeśli mieszkasz lub przebywasz czasowo na terenie Gminy Obryte, zaprzestań podlewania ogrodu, mycia samochodu i napełniania basenu z sieci wodociągowej do odwołania.
- Unikaj większego zużycia wody w godzinach późnowieczornych i nocnych – to czas, w którym ryzyko przerw w dostawie jest największe.
- Jeśli koniecznie musisz podlać rośliny, zrób to wcześnie rano i rozważ wykorzystanie zebranej deszczówki, nie wody z wodociągu.
- Ogranicz spłukiwanie chodników i podjazdów wodą z sieci – w obecnej sytuacji to zużycie, na które gmina po prostu nie ma zapasu.
- Śledź komunikaty Gminy Obryte na Facebooku – to tam najszybciej pojawią się informacje o ewentualnych przerwach w dostawie wody lub zmianie sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.