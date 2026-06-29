Dramatyczne informacje z Poland Bike Marathon w Markach. Nieoficjalnie: odnaleziona osoba to poszukiwany 71-latek

29 czerwca 2026 10:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Z Poland Bike Marathon w Markach napływają kolejne, dramatyczne informacje. Organizatorzy potwierdzili już śmierć jednego z uczestników zawodów. Teraz, według nieoficjalnych przekazów, na miejscu mogła zostać odnaleziona również osoba poszukiwanego od niedzieli 71-letniego, doświadczonego kolarza Kazimierza Niewiarowskiego.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Co wiadomo na tę chwilę

Jak podają nieoficjalne źródła, najprawdopodobniej to właśnie zaginiony na trasie wyścigu 71-latek został teraz odnaleziony. Informacja ta na razie nie została potwierdzona przez służby ani organizatorów – na miejscu wciąż pracują policja, straż pożarna i ratownicy. Warto podkreślić: dopóki nie nastąpi oficjalne potwierdzenie tożsamości i okoliczności, informację tę należy traktować z należytą ostrożnością.

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Przypomnijmy okoliczności

Do zaginięcia dwóch uczestników wyścigu doszło w niedzielę, 28 czerwca – mężczyźni nie pojawili się na mecie przy ul. Grunwaldzkiej w Markach, a zgłoszenie do policji wpłynęło o godzinie 17:00. Pierwszego z poszukiwanych, 30-letniego mężczyznę, odnaleziono stosunkowo szybko, jednak nie udało się go uratować – na miejscu stwierdzono jego zgon. Drugi z zaginionych, Kazimierz Niewiarowski, wielokrotny zwycięzca wyścigów kolarskich MTB, startował z 6. sektora na dystansie MINI (28 km) i był ostatnio widziany na trasie na 18-19 kilometrze, około 10 km przed metą. W poszukiwaniach od niedzieli brały udział, oprócz policji i straży pożarnej, także psy tropiące i drony.

Redakcja będzie aktualizować tę informację, gdy tylko napłyną oficjalne ustalenia służb.

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