Dramatyczne informacje z Poland Bike Marathon w Markach. Nieoficjalnie: odnaleziona osoba to poszukiwany 71-latek
Z Poland Bike Marathon w Markach napływają kolejne, dramatyczne informacje. Organizatorzy potwierdzili już śmierć jednego z uczestników zawodów. Teraz, według nieoficjalnych przekazów, na miejscu mogła zostać odnaleziona również osoba poszukiwanego od niedzieli 71-letniego, doświadczonego kolarza Kazimierza Niewiarowskiego.
Co wiadomo na tę chwilę
Jak podają nieoficjalne źródła, najprawdopodobniej to właśnie zaginiony na trasie wyścigu 71-latek został teraz odnaleziony. Informacja ta na razie nie została potwierdzona przez służby ani organizatorów – na miejscu wciąż pracują policja, straż pożarna i ratownicy. Warto podkreślić: dopóki nie nastąpi oficjalne potwierdzenie tożsamości i okoliczności, informację tę należy traktować z należytą ostrożnością.
Przypomnijmy okoliczności
Do zaginięcia dwóch uczestników wyścigu doszło w niedzielę, 28 czerwca – mężczyźni nie pojawili się na mecie przy ul. Grunwaldzkiej w Markach, a zgłoszenie do policji wpłynęło o godzinie 17:00. Pierwszego z poszukiwanych, 30-letniego mężczyznę, odnaleziono stosunkowo szybko, jednak nie udało się go uratować – na miejscu stwierdzono jego zgon. Drugi z zaginionych, Kazimierz Niewiarowski, wielokrotny zwycięzca wyścigów kolarskich MTB, startował z 6. sektora na dystansie MINI (28 km) i był ostatnio widziany na trasie na 18-19 kilometrze, około 10 km przed metą. W poszukiwaniach od niedzieli brały udział, oprócz policji i straży pożarnej, także psy tropiące i drony.
Redakcja będzie aktualizować tę informację, gdy tylko napłyną oficjalne ustalenia służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.