Dramatyczne sceny pod Warszawą. Płomienie strawiły dwie ciężarówki
Nocny pożar w Ołtarzewie pod Warszawą doszczętnie zniszczył dwa samochody ciężarowe. Strażacy walczyli z płomieniami przez kilka godzin, a przyczyny zdarzenia bada policja.
Pożar pod Warszawą. Dwie ciężarówki spłonęły w Ołtarzewie
W nocy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Ołtarzew pod Warszawą doszło do groźnego pożaru. Ogień objął dwa samochody ciężarowe, które spłonęły doszczętnie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zadysponowane tuż po północy. Jak przekazał mł. kpt. Damian Dolniak, pożarem objęte były dwa specjalistyczne pojazdy do podawania betonu. Oba samochody uległy całkowitemu spaleniu, a płomienie stanowiły zagrożenie także dla pobliskich obiektów.
Strażacy podali prądy wody i piany, by opanować ogień i ochronić sąsiednie zabudowania. Akcja trwała kilka godzin i wymagała zaangażowania kilku jednostek.
Na miejscu pracowali strażacy z JRG Błonie, OSP Ożarów Mazowiecki oraz OSP Święcice. Działania prowadzone były we współpracy z Policją, która zajmie się teraz ustalaniem przyczyn pożaru.
Choć w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, straty materialne są znaczne – oba pojazdy zostały całkowicie zniszczone. Policja i biegli pożarnicy będą ustalać, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też ogień mógł być wynikiem celowego działania.
