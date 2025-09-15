Dramatyczne sceny w Galerii Handlowej. Runął sufit w kinie, ewakuowano tysiąc osób
W poniedziałek wieczorem w galerii handlowej Toruń Plaza doszło do groźnego incydentu. W kinie zawalił się podwieszany sufit o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Ewakuowano około tysiąca klientów, na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejsce wezwano cztery zastępy straży pożarnej oraz nadzór budowlany, który ma ustalić przyczyny zdarzenia.
Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek wczesnym wieczorem w jednej z najpopularniejszych galerii handlowych w Toruniu. W Cinema City, znajdującym się w galerii Toruń Plaza przy ulicy Broniewskiego, zawalił się fragment sufitu podwieszanego w strefie sprzedażowej kina.
Jak przekazała TVN24 młodsza brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, „spadł podwieszany sufit, około 100 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych”.
Ewakuacja tysiąca osób z galerii
Incydent wywołał panikę wśród klientów galerii. Zarządcy obiektu natychmiast ogłosili ewakuację, która objęła około tysiąca osób przebywających w tym czasie w centrum handlowym.
Na miejsce zdarzenia skierowano cztery zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i sprawdziły, czy nie ma zagrożenia dalszymi zawaleniami. Oprócz strażaków na miejscu pojawili się również policjanci oraz przedstawiciele nadzoru budowlanego.
Lokalne media podają, że ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki. Klienci w uporządkowany sposób opuścili budynek, kierując się wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Służby zabezpieczyły teren i nie dopuściły do ponownego wejścia osób postronnych do czasu zakończenia działań ratowniczych.
Kino Cinema City bez ofiar
Do zawalenia doszło w Cinema City Toruń Plaza, które składa się z ośmiu klimatyzowanych sal mogących pomieścić jednocześnie ponad 1300 widzów. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne systemy projekcji, nagłośnienie Dolby Digital oraz ergonomiczne fotele.
Na szczęście w momencie zawalenia sufitu nikt nie przebywał bezpośrednio pod runącą konstrukcją. Gdyby incydent zdarzył się podczas pełnego seansu kinowego, konsekwencje mogłyby być tragiczne.
Cinema City Poland, do którego należy multipleks w Toruń Plaza, to część grupy Cineworld PLC – jednej z czołowych sieci kin w Europie. Sieć obejmuje dziewięć krajów i posiada 222 kina z 2049 ekranami, obsługując rocznie ponad 90 milionów klientów.
Co to oznacza dla odwiedzających galerii?
Incydent w Toruń Plaza pokazuje, jak ważne są regularne przeglądy techniczne infrastruktury w obiektach użyteczności publicznej. Galerie handlowe odwiedzane są codziennie przez tysiące ludzi, dlatego bezpieczeństwo konstrukcji jest sprawą kluczową.
Po takim zdarzeniu klienci mogą czuć się niepewnie podczas wizyt w centrach handlowych. Warto jednak pamiętać, że tego typu incydenty zdarzają się bardzo rzadko, a systemy bezpieczeństwa i procedury ewakuacyjne działają zazwyczaj sprawnie.
Osoby, które były świadkami zdarzenia lub przebywały w galerii podczas ewakuacji, mogą odczuwać stres pourazowy. W takich przypadkach warto skontaktować się z psychologiem lub skorzystać z bezpłatnych linii wsparcia psychologicznego.
Podobne incydenty w Polsce
To nie pierwszy przypadek zawalenia sufitu w galerii handlowej w Polsce. W październiku 2018 roku w Galerii Rzeszów runął podwieszany sufit o wymiarach około 40 na 50 metrów w salonie odzieżowym „Szachownica”. Wówczas rannych zostało siedem osób, a sześcioro z nich trafiło do szpitala.
W przypadku Galerii Rzeszów, w momencie zawalenia w sklepie przebywało około 50 osób. Podobnie jak w Toruniu, konieczna była ewakuacja całego centrum handlowego. Przyczyny tamtego zdarzenia nie zostały do końca wyjaśnione.
Tego typu incydenty przypominają o konieczności regularnych przeglądów technicznych konstrukcji budowlanych, szczególnie elementów podwieszanych jak sufity, systemy wentylacyjne czy oświetlenie.
Dochodzenie w sprawie przyczyn
Dokładne przyczyny zawalenia sufitu w kinie Cinema City w Toruń Plaza będą ustalane przez nadzór budowlany we współpracy z policją. Na miejsce skierowano już specjalistów, którzy mają ocenić stan techniczny pozostałych konstrukcji w galerii.
Przedstawiciele nadzoru budowlanego będą badać zarówno jakość materiałów użytych do budowy sufitu podwieszanego, jak i sposób jego montażu. Sprawdzone zostanie również, czy konstrukcja była odpowiednio zabezpieczona i czy przeprowadzano regularne przeglądy techniczne.
Ważne będzie również ustalenie, czy sufit zawalił się z powodu wady konstrukcyjnej, niewłaściwego montażu, czy może na skutek naturalnego zużycia materiałów. W zależności od ustaleń może być konieczne sprawdzenie podobnych konstrukcji w innych częściach galerii.
Galeria Toruń Plaza – historia i znaczenie
Toruń Plaza to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych w Toruniu, otwarte w 2009 roku przy ulicy Broniewskiego. Obiekt oferuje ponad 130 sklepów, punktów usługowych i restauracji na powierzchni około 55 tysięcy metrów kwadratowych.
Galeria jest ważnym punktem na mapie handlowej Torunia, codziennie odwiedzanym przez tysiące mieszkańców miasta i okolic. Oprócz Cinema City znajdują się tam sklepy marek takich jak H&M, Reserved, CCC, Media Markt czy Carrefour.
Centrum zatrudnia setki osób i stanowi istotny element gospodarki lokalnej. Incydent z zawaleniem sufitu może wpłynąć na postrzeganie bezpieczeństwa w obiekcie, dlatego zarządcy będą musieli podjąć zdecydowane działania, aby odbudować zaufanie klientów.
Procedury bezpieczeństwa w galeriach handlowych
Incydent w Toruń Plaza przypomina o znaczeniu właściwych procedur bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej. Galerie handlowe muszą być wyposażone w sprawne systemy alarmowe, wyraźnie oznakowane drogi ewakuacyjne i przeszkolony personel.
Kluczowe jest również regularne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, które pozwalają sprawdzić, czy w przypadku rzeczywistego zagrożenia personel i klienci wiedzą, jak się zachować. W przypadku Toruń Plaza ewakuacja przebiegła sprawnie, co wskazuje na właściwe przygotowanie.
Właściciele i zarządcy galerii handlowych mają obowiązek regularnego kontrolowania stanu technicznego budynków, w tym wszystkich elementów konstrukcyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy podwieszone, które w przypadku awarii mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla przebywających w budynku osób.
Praktyczne porady dla odwiedzających galerie:**
Zawsze zwracaj uwagę na oznakowanie dróg ewakuacyjnych i lokalizację wyjść bezpieczeństwa. W przypadku alarmu zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami personelu. Nigdy nie wracaj do budynku po ewakuacji bez zezwolenia służb.
Jeśli zauważysz uszkodzone elementy konstrukcji (pęknięcia, odpadające fragmenty sufitu, dziwne dźwięki), natychmiast zgłoś to ochronie lub administracji galerii.
Co dalej z galerią?
Na razie nie wiadomo, kiedy Toruń Plaza wróci do normalnego funkcjonowania. Decyzja o ponownym otwarciu galerii zależeć będzie od wyników ekspertyzy nadzoru budowlanego i ewentualnych prac naprawczych.
Zarządcy obiektu będą musieli nie tylko naprawić uszkodzoną konstrukcję, ale także przeprowadzić szczegółowe przeglądy innych elementów budynku. Może to oznaczać czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych części galerii.
Klienci powinni śledzić oficjalne komunikaty zarządców galerii, aby być na bieżąco z informacjami o możliwości korzystania z poszczególnych sklepów i punktów usługowych.
