Dramatyczny pożar w Jankowych. Dym spowija okoliczne gminy

25 sierpnia 2025 12:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniosła dramat mieszkańcom powiatu kępińskiego. W Jankowach wybuchł pożar zakładu produkcyjnego, a gęsty, czarny dym rozprzestrzenia się nad okolicą, kierując się m.in. w stronę gminy Wieruszów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Służby ratunkowe pracują na najwyższych obrotach, walcząc z żywiołem, który objął halę i zagraża dalszej części zabudowań. Wysokie słupy ognia widoczne są z dużej odległości, a kłęby dymu unoszą się nad całym rejonem, dusząc mieszkańców i wzbudzając ogromny niepokój.

Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcom zalecono, by bezwzględnie pozamykali okna i drzwi, a jeśli to możliwe – pozostali w domach do czasu opanowania sytuacji. Istnieje bowiem ryzyko, że dym zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, które prowadzą akcję gaśniczą w trudnych warunkach. Sytuację dodatkowo utrudnia silny wiatr, sprzyjający rozprzestrzenianiu się ognia i dymu.

Film z płonącego zakładu, nadesłany do redakcji przez mieszkańców, pokazuje ogrom tragedii – płomienie pochłaniają kolejne części budynku, a strażacy walczą o to, by nie dopuścić do jeszcze większej katastrofy.

To wydarzenie pokazuje, jak nieprzewidywalny i groźny potrafi być żywioł, a także jak ważna jest szybka reakcja służb. Mieszkańcy regionu z zapartym tchem śledzą rozwój sytuacji, która – jak podkreślają strażacy – wciąż jest bardzo poważna.

