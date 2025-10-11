Dramatyczny wypadek na Mazowszu. Pięć osób w szpitalu .Droga całkowicie zablokowana
Pięć osób zostało rannych w porannym wypadku na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Wola Łącka na Mazowszu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a trasa łącząca Płock z Gostyninem jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 10.
Do groźnego wypadku doszło w sobotni poranek na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Wola Łącka między Płockiem a Gostyninem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Pięć osób zostało rannych, w tym część wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Trasa jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 10.
Zderzenie dwóch aut na DK60
Do zdarzenia doszło po godzinie 7 rano na odcinku trasy łączącej Płock i Gostynin. Jak przekazały służby ratunkowe, w okolicach miejscowości Wola Łącka zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, policję oraz straż pożarną.
Według wstępnych informacji, pięć osób zostało rannych, z czego część mogła odnieść poważniejsze obrażenia. Poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. Niektórzy z nich zostali już przewiezieni do szpitala w Płocku.
Droga zablokowana w obu kierunkach
Droga krajowa nr 60 jest obecnie całkowicie nieprzejezdna. Policja kieruje ruchem i apeluje do kierowców o ostrożność oraz stosowanie się do poleceń służb.
Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 10:00. Kierowcom zaleca się objazdy:
- od strony Płocka przez miejscowość Łąck,
- od strony Gostynina przez Podgórze,
- alternatywnie można wybrać trasę przez Ludwików.
Policja ustala przyczyny wypadku
Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Na ten moment nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Wstępne ustalenia wskazują, że mogło dojść do nieprawidłowego manewru wyprzedzania lub nadmiernej prędkości.
Służby apelują do kierowców o rozwagę, szczególnie w godzinach porannych, gdy nawierzchnia bywa śliska, a widoczność ograniczona.
