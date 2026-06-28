Dron nagrywał przejazdy kolejowe na Mazowszu. Policja ujawnia zaskakujące fakty
Policja sięgnęła po drony, by kontrolować kierowców na przejazdach kolejowych. Podczas dwugodzinnej akcji na Mazowszu funkcjonariusze ujawnili osiem wykroczeń, w tym przypadki ignorowania znaku „STOP” i niebezpiecznych zachowań na przejazdach. Mundurowi przypominają, że chwila nieuwagi w takim miejscu może zakończyć się tragedią.
Dron patrolował przejazdy kolejowe na Mazowszu. Policja ujawniła serię wykroczeń kierowców
Policjanci wykorzystali drona do kontroli przejazdów kolejowych na Mazowszu. Bezzałogowy statek powietrzny obserwował zachowanie kierowców z powietrza, a efekty dwugodzinnej akcji pokazały, że wielu uczestników ruchu wciąż lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Dron pomagał policjantom
Akcję przeprowadzili funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy wsparciu operatora bezzałogowego statku powietrznego z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
Dron monitorował kilka przejazdów kolejowo-drogowych na terenie powiatu sierpeckiego. Dzięki obserwacji z powietrza policjanci mogli szybko wychwycić kierowców łamiących przepisy.
Kontrolowali najniebezpieczniejsze zachowania
Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na wykroczenia, które mogą prowadzić do tragicznych wypadków. Kontrolowano przede wszystkim kierowców ignorujących znak „STOP” oraz osoby omijające zamknięte zapory na przejazdach kolejowych.
Policja przypomina, że nawet chwila nieuwagi na przejeździe kolejowym może doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji.
Osiem wykroczeń w dwie godziny
Dwugodzinna akcja zakończyła się ujawnieniem ośmiu przypadków naruszenia przepisów ruchu drogowego. Pięciu kierowców zostało ukaranych mandatami, jeden uczestnik ruchu otrzymał pouczenie, a w jednym przypadku policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie.
Policja apeluje o rozwagę
Funkcjonariusze podkreślają, że przejazdy kolejowe – szczególnie te niestrzeżone – należą do najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach. Dlatego apelują do kierowców o bezwzględne przestrzeganie znaków drogowych, zatrzymywanie się przed znakiem „STOP” oraz nieomijanie opuszczonych zapór.
Policja zapowiada, że podobne działania z wykorzystaniem dronów będą prowadzone również w przyszłości, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć liczbę niebezpiecznych wykroczeń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.