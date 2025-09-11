Drony nad Polską sparaliżowały koncerty. Znany zespół odwołuje występ kilka godzin przed imprezą
To miał być wieczór pełen post-rockowych emocji. Szkocka grupa Mogwai planowała wystąpić w czwartek w warszawskim klubie Progresja. Zaledwie kilkanaście godzin przed koncertem artyści ogłosili jednak odwołanie występu. Powodem są rosyjskie drony nad Polską. „Z powodu wydarzeń w nocy z wtorku w Polsce z żalem musimy odwołać nasz dzisiejszy występ w Warszawie. Mamy nadzieję powrócić do Polski w przyszłym roku” – napisał zespół na swoim profilu na Facebooku w czwartek 11 września.
Koncert miał odbyć się w warszawskim klubie Progresja przy ulicy Fort Wola 22. Jak poinformował dystrybutor biletów ticketclub.pl, „koncert Mogwai zaplanowany na 11 września tego roku w klubie Progresja w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty”.
Rosyjskie drony zmusiły do działania. NATO uruchomiło artykuł 4
Decyzja zespołu jest bezpośrednią reakcją na nocne wydarzenia z 9 na 10 września. Wojsko poinformowało w środę o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie ataku Rosji na Ukrainę. Łącznie przestrzeń Polski naruszyło 19 rosyjskich dronów.
Przekazano, że armia zaobserwowała kilkanaście obiektów. Wobec tych, które stanowiły zagrożenie, „podjęto decyzję o neutralizacji”. W czasie działań wojskowych czasowo wstrzymany został ruch na czterech lotniskach: w Warszawie, Modlinie, Rzeszowie oraz Lublinie.
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej NATO uruchomiło artykuł 4. Paktu Północnoatlantyckiego, który umożliwia pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu. To pierwsza taka sytuacja od początku wojny w Ukrainie.
Jak informuje TVN Warszawa, szczątki rosyjskich dronów zostały znalezione w kilkunastu miejscowościach na wschodzie Polski, w tym kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
Mogwai w światowej trasie. Warszawa była ważnym przystankiem
Odwołany występ był częścią wielkiej światowej trasy Mogwai. Zespół odwiedza Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję oraz Europę, promując swój najnowszy materiał.
Klub Progresja zapewnił na stronie wydarzenia, że „nowa data zostanie podana wkrótce”, a „bilety zachowują ważność”. To dobra wiadomość dla fanów, którzy od miesięcy czekali na występ szkockiej grupy w Polsce.
Jak informuje portal Echo Warszawy, wydarzenie zaplanowano pierwotnie na czwartek, 11 września 2025 roku, w godzinach od 18:00 do 23:00. Miał to być jeden z najważniejszych koncertów post-rockowych roku w Warszawie.
Kto to są Mogwai? Szkockie legendy post-rocka
Zespół Mogwai powstał w 1995 roku w Glasgow. Szkocką grupę tworzą: Stuart Braithwaite (gitara, wokal), Barry Burns (gitara, fortepian, syntezator, wokal), Dominic Aitchison (gitara basowa) oraz Martin Bulloch (perkusja).
Grupa zadebiutowała 18 marca 1996 roku singlem „Tuner” / „Lower”, wydanym przez własną wytwórnię płytową „Rock Action Records”. Muzycy na koncie mają wydanych dziesięć albumów studyjnych.
Jak informuje portal ArtRock, szkocka grupa jest już niemalże ikoną post rocka i każde jej wydawnictwo jest z pewnością wydarzeniem dla miłośników stylu. Ich charakterystyczna muzyka opiera się na hipnotyzujących i pełnych napięcia dźwiękach, które budują emocjonalne krajobrazy dźwiękowe.
„As The Love Continues” – album, który zdobył szczyty
Największą popularnością cieszył się album „As The Love Continues” z 2021 roku, który znalazł się na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Albumów w Wielkiej Brytanii. Płyta otrzymała nominację do prestiżowej Mercury Prize i zdobyła nagrodę Scottish Album of the Year.
Jak podaje Wikipedia, album był uniwersalnie chwalony przez krytyków muzycznych. AllMusic opisał go jako „kolejny szczyt w ich długiej i wpływowej karierze”, a Popmatters napisał, że album „świadczy o tym, że Mogwai to wciąż prawdziwie wspaniały zespół”.
Co ciekawe, artyści promowali płytę tydzień przed premierą koncertem w Glasgow transmitowanym w sieci podczas pandemii COVID-19. Podczas transmisji przedpremierowo wykonali album w całości, co było nowatorskim rozwiązaniem w erze lockdownów.
Zespół stworzył także muzykę do projektów wyprodukowanych przez Amazon Prime i Apple TV+. W tym roku ogłoszono, że zakończyli postprodukcję „Mogwai: If The Stars Had A Sound” – pierwszego dokumentu o zespole.
Co to oznacza dla ciebie?
Odwołanie koncertu Mogwai to sygnał, jak bardzo rosyjskie drony nad Polską wpłynęły na bezpieczeństwo i normalność życia w kraju.
Dla fanów muzyki: Właściciele biletów nie tracą pieniędzy – bilety zachowują ważność na nową datę. Klub Progresja zapowiada, że informacje o nowym terminie pojawią się wkrótce. To może być okazja do jeszcze lepszego przygotowania się na koncert szkockiej legendy.
Dla branży koncertowej: To pierwszy przypadek odwołania międzynarodowego koncertu w Polsce z powodu działań wojennych. Może to oznaczać, że artyści zagraniczni będą bardziej ostrożni przy planowaniu tras koncertowych w naszym regionie.
Długoterminowe konsekwencje: Incydent pokazuje, jak konflikty za wschodnią granicą mogą wpływać na kulturę i rozrywkę w Polsce. Zespoły międzynarodowe mogą zacząć uwzględniać czynnik bezpieczeństwa przy planowaniu koncertów w Europie Wschodniej.
Jak zauważa portal Wykop, szkocki zespół post-rockowy grający od 1995 roku zdecydował się na bezprecedensowy krok, odwołując koncert zaledwie kilkanaście godzin przed wydarzeniem. To pokazuje powagę sytuacji związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Dla warszawskiej sceny muzycznej to strata – Mogwai od niemal 30 lat tworzy muzykę post-rockową znaną z emocjonalnych, filmowych kompozycji. Ich występy to prawdziwe doświadczenia dźwiękowe, które pozostają w pamięci na długo.
