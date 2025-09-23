Drony sparaliżowały lotnisko na kilka godzin! Zakłócenia lotów, dramat pasażerów.

23 września 2025 09:31 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Wieczorem lotnisko w Kopenhadze musiało zostać zamknięte po tym jak na niebie zaobserwowano dwa lub trzy duże drony. Wszystkie odloty i przyloty wstrzymano na około cztery godziny.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się wydarzyło

Policja potwierdziła, że drony pojawiły się nad lotniskiem około godziny 20:30 czasu lokalnego. Obiekty miały migające światła i były widoczne z kilku kierunków. Nikt nie wie, skąd pochodziły ani kto nimi sterował.

Wszystkie operacje lotnicze zostały zawieszone – lotnisko zostało zamknięte, a maszyny przekierowano na inne porty lotnicze w Danii i południowej Szwecji. Pasażerowie doświadczyli opóźnień i odwołań.

Lotnisko ponownie otwarte

Po czterech godzinach zamknięcie zostało odwołane – ruch lotniczy został wznowiony nad ranem. Lotnisko podało, że mimo otwarcia mogą wystąpić dalsze opóźnienia i odwołania lotów. Policja wszczęła dochodzenie we współpracy ze służbami specjalnymi i wojskiem.

Dlaczego to ważne

Incident pokazuje jak duże zakłócenia może wywołać wejście dronów w przestrzeń lotniskową nawet jeśli nie są agresywne. Pokazuje też, że lotniska i służby muszą być gotowe na takie sytuacje – lepszy monitoring, szybsza reakcja, jasne procedury.

Dla pasażerów oznacza to, że światło, dron czy obiekt latający mogą dziś przerywać całe wieczory, a loty mogą niespodziewanie stanąć.

 

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

 

 

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl