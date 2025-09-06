Dwóch przestępców wpadło na warszawskich lotniskach. Szukali ich Interpol i sądy
Na warszawskich lotniskach wpadło dwóch mężczyzn poszukiwanych w trybie międzynarodowym. 36-letni obywatel Rumuni, podejrzany o handel nielegalnymi substancjami, został zatrzymany na Lotnisku Chopina, a 30-letni Ukrainiec, ścigany za organizowanie nielegalnej migracji, w Modlinie.
Dwóch poszukiwanych zatrzymanych na warszawskich lotniskach
Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn poszukiwanych w trybie międzynarodowym. Do obu zatrzymań doszło na warszawskich lotniskach – Chopina oraz Warszawa-Modlin.
Pierwszy z mężczyzn, 36-letni obywatel Rumunii, został zatrzymany na Lotnisku Chopina podczas odprawy paszportowej po przylocie z Los Angeles. Jak przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, wobec mężczyzny wydano Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu.
Obywatel Rumuni jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemyt i handel substancjami niedozwolonymi . W jego ojczyźnie grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.
Drugie zatrzymanie miało miejsce na lotnisku Warszawa-Modlin. Funkcjonariusze wylegitymowali tam 30-letniego obywatela Ukrainy, który planował lot do Bułgarii. W trakcie kontroli okazało się, że jest poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości. Mężczyźnie zarzuca się organizowanie nielegalnej migracji.
Obaj zatrzymani zostali przekazani w ręce prokuratury i sądu, które podejmą decyzję w sprawie ich dalszych losów, w tym ewentualnej ekstradycji. Straż Graniczna podkreśla, że międzynarodowa współpraca służb pozwala skutecznie zatrzymywać osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.