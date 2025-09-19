Dzień Bez Samochodu w Warszawie. Darmowe przejazdy komunikacją dla wszystkich!
22 września Warszawa dołącza do obchodów Dnia Bez Samochodu. Tego dnia mieszkańcy i turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej – od autobusów i tramwajów po metro i kolej SKM.
Warszawa przyłącza się do obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu. W niedzielę 22 września mieszkańcy stolicy będą mogli korzystać bezpłatnie ze wszystkich środków Warszawskiego Transportu Publicznego – autobusów, tramwajów, metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej.
Zielona inicjatywa dla miasta
Dzień Bez Samochodu to finał Europejskiego Tygodnia Mobilności, który co roku odbywa się we wrześniu. Jego głównym celem jest zachęcenie kierowców do rezygnacji z auta choć na jeden dzień i wybrania transportu publicznego, roweru czy spaceru. Władze Warszawy przypominają, że taka decyzja przekłada się nie tylko na mniejsze korki, ale także na ograniczenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza w mieście.
Co obejmuje darmowy przejazd?
Z darmowej podróży skorzystają wszyscy pasażerowie – nie trzeba mieć biletu ani karty miejskiej. Promocja obejmuje linie autobusowe i tramwajowe, metro, a także pociągi SKM kursujące w granicach pierwszej strefy biletowej. Tego dnia nie będą prowadzone kontrole biletów w pojazdach i na stacjach.
Symboliczny gest i realne korzyści
Warszawski ratusz liczy, że mieszkańcy przekonają się do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, która i tak jest jednym z filarów transportu w stolicy. – Każda taka akcja to okazja, by pokazać, że wspólne środki transportu są wygodną i ekologiczną alternatywą dla samochodu – podkreślają przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego.
Dzień Bez Samochodu to nie tylko symboliczna inicjatywa, ale też szansa na realną poprawę sytuacji na warszawskich ulicach. Dzięki darmowym przejazdom wielu kierowców zostawi auto w garażu, co pozwoli na sprawniejszy ruch i czystsze powietrze w centrum miasta.
