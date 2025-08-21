Dziś w całej Polsce zawyją sygnały alarmowe. Powód jest bardzo ważny
Państwowa Straż Pożarna poinformowała o dramatycznym zdarzeniu, które poruszyło środowisko strażackie i lokalną społeczność. Zmarł strażak ochotnik z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach. To wydarzenie stało się powodem ogólnopolskiego apelu o uczczenie jego pamięci.
Dziś, 21 sierpnia 2025 roku, o godzinie 18:00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju zostaną włączone sygnały świetlno-dźwiękowe. W ten symboliczny sposób strażacy chcą oddać ostatni hołd druhowi, który odszedł na wieczną służbę. Do akcji mogą dołączyć także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, aby wspólnie wyrazić solidarność i wdzięczność wobec zmarłego.
Tragiczna wiadomość wywołała ogromne poruszenie. Strażacy podkreślają, że służba na rzecz innych ludzi wymaga ogromnej odwagi i poświęcenia. Każdy druh, zarówno zawodowy, jak i ochotnik, codziennie ryzykuje swoim życiem, aby ratować innych w sytuacjach zagrożenia. Śmierć strażaka z Sierakowic przypomina o tym, jak wielką cenę mogą zapłacić ci, którzy bezinteresownie decydują się chronić innych.
Jego imię i czyny pozostaną w pamięci strażaków i społeczności lokalnej na zawsze. Dzisiejsza akcja upamiętniająca to nie tylko gest symboliczny, ale również wyraz jedności i szacunku dla wszystkich, którzy pełnią służbę w straży pożarnej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.