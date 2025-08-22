Edukacyjny skandal czy przełom? 14 godzin w przedszkolu, dzieci na granicy dramatu?
Pierwszy taki precedens w Polsce! Sosnowiec wydłuża godziny pracy przedszkoli aż do 20:00. Od 1 września 2025 roku Sosnowiec stanie się pionierem w skali kraju. To właśnie tam miejskie przedszkola będą czynne aż do godziny 20:00, a dzieci będą mogły korzystać z bezpłatnej opieki, zajęć i edukacji nawet przez 14 godzin dziennie.
Decyzja Rady Miejskiej wywołała falę komentarzy – od entuzjazmu wśród rodziców po obawy środowiska nauczycielskiego.
Uchwała, która zmieni codzienność rodzin
29 maja 2025 roku Rada Miejska w Sosnowcu jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 244/XIV/2025. W jej ramach ruszy pilotażowy program, obejmujący trzy placówki: Przedszkole Miejskie nr 28 przy ul. Pileckiego 9, Przedszkole nr 44 przy ul. Lubelskiej 49 oraz Przedszkole nr 57 przy ul. Gospodarczej 63. Wszystkie będą działały do godziny 20:00, odpowiadając na potrzeby rodzin, które dotychczas często nie mogły sprostać ograniczeniom standardowego czasu pracy przedszkoli.
To szczególnie ważna zmiana dla osób samotnie wychowujących dzieci, rodziców pracujących na zmiany czy tych, którzy nie mogą liczyć na pomoc dziadków. Jak mówią lokalne władze, to system skrojony na miarę XXI wieku.
Nowy standard w polskim systemie opieki?
Decyzja Sosnowca może stać się początkiem rewolucji w całym kraju. Jeśli pilotaż się sprawdzi, inne miasta mogą podchwycić pomysł, wprowadzając podobne rozwiązania. Wydłużone godziny pracy przedszkoli to realna odpowiedź na zmieniające się warunki życia i pracy rodziców. W praktyce oznacza to mniejszy stres związany z odbiorem dzieci i większą elastyczność w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi.
Kontrowersje i obawy nauczycieli
Nie brakuje jednak głosów sprzeciwu. Nauczyciele wychowania przedszkolnego zwracają uwagę, że wydłużony czas pracy placówek rodzi poważne pytania organizacyjne. Chodzi o nadgodziny, konieczność zwiększenia obsady oraz wpływ długiego pobytu dzieci na jakość edukacji i opieki. Pedagodzy podkreślają, że sama decyzja nie rozwiązuje problemu, jeśli nie pójdą za nią dodatkowe środki finansowe i kadrowe.
Eksperyment, który obserwuje cała Polska
Sosnowiec stał się areną odważnego eksperymentu, który może zmienić oblicze polskiej edukacji przedszkolnej. To decyzja, która już teraz wzbudza ogromne emocje i prowokuje do ogólnopolskiej dyskusji: czy w XXI wieku standardem powinno być przedszkole czynne niemal do późnego wieczora?
Co to oznacza dla rodziców?
Dla wielu rodzin w Sosnowcu to prawdziwa ulga. Rodzice pracujący do późnych godzin nie muszą już nerwowo patrzeć na zegarek, by zdążyć odebrać dziecko. Zyskują poczucie bezpieczeństwa i pewność, że ich pociechy są pod profesjonalną opieką. Z drugiej strony pozostaje pytanie, jak długi pobyt w przedszkolu wpłynie na rozwój najmłodszych i ich więzi rodzinne.
Jedno jest pewne – Sosnowiec właśnie otworzył nowy rozdział w dyskusji o roli przedszkola w życiu współczesnych rodzin. Teraz cała Polska patrzy, czy pilotaż okaże się sukcesem, czy zarzewiem sporów o kształt edukacji najmłodszych.
