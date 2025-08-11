Eksperci ostrzegają. Nowe ustalenia w sprawie zakłóceń GPS nad Bałtykiem! Skala problemu rośnie
Na Bałtyku i w rejonie Zatoki Fińskiej od miesięcy obserwuje się nasilające się problemy z sygnałem nawigacyjnym. Sprawa budzi poważne obawy wśród państw regionu, a najnowsze ustalenia pokazują, że źródło tych zakłóceń może mieć strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy.
Rosyjska baza w Pioniersku zakłóca sygnał GPS nad Bałtykiem. Celem osłabienie wywiadu NATO
Zakłócenia sygnału GPS, które od miesięcy utrudniają nawigację nad państwami bałtyckimi i w rejonie Zatoki Fińskiej, pochodzą z rosyjskiego kompleksu wojskowego w obwodzie królewieckim – informuje portal Delfi. Z tajnych dokumentów wynika, że baza w Pioniersku jest częścią strategicznej sieci Toboł, stworzonej do prowadzenia walki elektronicznej i zakłócania systemów satelitarnych państw NATO.
Tajny kompleks do walki elektronicznej
Rosyjski ośrodek w Pioniersku ma podwójne zadanie: chronić krajowe systemy łączności satelitarnej i nawigacji przed atakami, a jednocześnie osłabiać działania wywiadowcze Sojuszu Północnoatlantyckiego. W skład systemu Toboł wchodzi kilka centrów nadzoru, obrony i dowodzenia rozmieszczonych w różnych częściach Federacji Rosyjskiej, m.in. w Sierpuchowie pod Moskwą, Penzie, Czeboksarach oraz w Ułan-Ude na Syberii.
Budowę obiektu w obwodzie królewieckim rozpoczęto w 2009 roku. Według ujawnionych dokumentów, instalacje mogą zakłócać nie tylko system GPS, ale także europejski Galileo, rosyjski Glonass oraz komercyjną telekomunikację satelitarną, w tym Starlink.
Coraz więcej incydentów w żegludze i lotnictwie
Zakłócenia sygnału nawigacyjnego występują od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jednak po 2023 roku znacząco się nasiliły. Problemy odczuwają zarówno piloci, jak i załogi statków. W efekcie samoloty cywilne zmieniają trasy, a jednostki pływające zgłaszają przypadki całkowitej utraty sygnału lub przekazywania błędnych danych o położeniu.
Ostrzeżenia wydano także dla obszaru Zatoki Fińskiej. Eksperci podkreślają, że rosyjskie działania mają chronić strategiczne obiekty, w tym te w rejonie Petersburga, przed atakami ukraińskich dronów naprowadzanych satelitarnie.
Technologia rozwijana od dekad
Fińskie media przypominają, że Rosja rozwija technologie zakłócające nawigację satelitarną od lat 80., kiedy Zachód wprowadził uzbrojenie kierowane GPS. Obecnie, w obliczu szerokiego wykorzystania zachodniej broni przez Ukrainę, rosyjskie zdolności do generowania zakłóceń są jeszcze większe.
Służby w Estonii potwierdziły niedawno, że w pobliżu Narwy i wybrzeża Zatoki Narewskiej rozmieszczono nowe systemy zagłuszające. Analitycy oceniają, że działania Moskwy mają charakter strategiczny i wpisują się w długofalową doktrynę walki elektronicznej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.