El Niño powróciło. Naukowcy ostrzegają przed falami upałów, suszami i powodziami
Na świecie rozpoczął się kolejny epizod El Niño, jednego z najważniejszych zjawisk klimatycznych wpływających na pogodę na całej planecie. Według amerykańskiej Narodowej Agencji Oceaniczno-Atmosferycznej (NOAA) istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecne El Niño będzie należało do najsilniejszych od kilkudziesięciu lat. Eksperci ostrzegają, że skutkiem mogą być ekstremalne zjawiska pogodowe, wyższe temperatury oraz problemy gospodarcze w wielu regionach świata.
NOAA: El Niño może osiągnąć wyjątkową siłę
El Niño to cykliczne zjawisko związane z ponadprzeciętnym ociepleniem wód tropikalnego Pacyfiku. Towarzyszą mu zmiany w układzie wiatrów i cyrkulacji atmosferycznej, które mogą wpływać na pogodę nawet tysiące kilometrów od miejsca jego powstania.
Najnowszy raport NOAA wskazuje, że prawdopodobieństwo utrzymania się El Niño do jesieni wynosi 100 proc. Jednocześnie eksperci oceniają na 63 proc. szansę, że będzie to jeden z najsilniejszych epizodów od 1950 roku.
Szczególne obawy budzi możliwość wystąpienia tzw. „super El Niño”, czyli sytuacji, gdy temperatura powierzchni oceanu wzrośnie o ponad 2 stopnie Celsjusza względem normy. Część modeli prognostycznych sugeruje, że ten próg może zostać nawet wyraźnie przekroczony.
Więcej ciepła na całej planecie
El Niño transportuje ogromne ilości energii cieplnej z oceanu do atmosfery. W praktyce oznacza to dodatkowy wzrost globalnej temperatury, niezależnie od postępującego ocieplenia klimatu wywołanego emisjami gazów cieplarnianych.
Zdaniem klimatologów zjawisko może sprawić, że rok 2027 stanie się najcieplejszym rokiem w historii pomiarów meteorologicznych. Rekordowe temperatury mogą pojawić się nie tylko w rejonie Pacyfiku, ale również w wielu innych częściach świata.
Fale upałów, susze i powodzie
Historia pokazuje, że silne El Niño często wiąże się z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Australii i Indonezji zwiększa się ryzyko susz, pożarów oraz długotrwałych fal upałów. W Indiach i części Azji Południowo-Wschodniej może dojść do osłabienia monsunów, co dodatkowo pogłębia problemy z dostępnością wody.
Z kolei w niektórych rejonach Afryki, Ameryki Południowej oraz Ameryki Środkowej wzrasta ryzyko gwałtownych opadów, lokalnych podtopień i powodzi. Naukowcy podkreślają jednak, że skutki El Niño mogą różnić się w zależności od regionu i konkretnego przebiegu zjawiska.
Co oznacza El Niño dla Polski?
Wpływ El Niño na pogodę w Polsce nie jest jednoznaczny i pozostaje przedmiotem badań. Meteorolodzy podkreślają, że nie można bezpośrednio łączyć każdego ekstremalnego zjawiska pogodowego z tym procesem.
Warto jednak zauważyć, że podczas jednego z najsilniejszych epizodów El Niño w 1997 roku Polskę dotknęła katastrofalna powódź tysiąclecia. Z kolei w 2015 roku kraj zmagał się z wyjątkowo wysokimi temperaturami i długotrwałą suszą.
Eksperci zaznaczają, że El Niño wpływa na globalne wzorce pogodowe, które pośrednio mogą oddziaływać również na Europę i Polskę.
Skutki mogą odczuć gospodarki na całym świecie
Konsekwencje El Niño nie ograniczają się wyłącznie do pogody. Badania pokazują, że silne epizody tego zjawiska mogą prowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego, problemów w rolnictwie oraz zakłóceń w światowych łańcuchach dostaw żywności.
Susze, powodzie i rekordowe temperatury często przekładają się na niższe plony, wyższe ceny żywności oraz wzrost kosztów funkcjonowania wielu sektorów gospodarki. W połączeniu z postępującym globalnym ociepleniem obecne El Niño może okazać się jednym z najważniejszych wyzwań klimatycznych najbliższych miesięcy.
Najbliższe miesiące pod znakiem niepewności
Choć naukowcy są zgodni co do rozpoczęcia El Niño, dokładna skala jego wpływu pozostaje trudna do przewidzenia. Jedno jest jednak pewne – świat wchodzi w okres zwiększonego ryzyka ekstremalnych zjawisk pogodowych. Kolejne miesiące pokażą, czy obecny epizod rzeczywiście przejdzie do historii jako jedno z najsilniejszych El Niño ostatnich dekad.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.