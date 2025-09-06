Emeryci dostaną fortunę! Rząd ujawnia ogromne wydatki na 2026 rok
Emeryci dostaną rekordowe wsparcie – w przyszłym roku każdy senior otrzyma średnio prawie 7 tys. zł więcej niż w 2025 r. Rząd przeznaczy na waloryzację i wypłatę trzynastej oraz czternastej emerytury dodatkowe 54 mld zł.
Emeryci i renciści będą największymi beneficjentami budżetu państwa na 2026 rok. Rząd przeznaczy na ich świadczenia aż 54 mld zł więcej niż w tym roku, co oznacza, że każdy senior otrzyma średnio dodatkowe 6,7 tys. zł rocznie w porównaniu z 2025 rokiem. Kwota ta obejmuje waloryzację emerytur oraz wypłatę trzynastej i czternastej emerytury.
Największy wzrost wydatków w budżecie
Ministerstwo Finansów wskazuje, że przyszłoroczny budżet to przede wszystkim większe wsparcie dla emerytów. 54 mld zł więcej niż w 2025 r. zostanie rozdysponowane na trzy kluczowe elementy: waloryzację, trzynastą i czternastą emeryturę.
Na waloryzację przeznaczono 22 mld zł – nieco mniej niż w tym roku, gdy wydano 24 mld zł. Wynika to z faktu, że inflacja spadła, a jej poziom bezpośrednio wpływa na wysokość corocznej podwyżki świadczeń.
Znaczna część dodatkowych wydatków to jednak „trzynastki” i „czternastki”. Rząd zarezerwował na nie w budżecie 31,8 mld zł, czyli nieco więcej niż w 2025 r.
Ile dostaną seniorzy?
W 2025 roku czternasta emerytura w pełnej wysokości wynosi 1780,96 zł brutto – dokładnie tyle, ile minimalna emerytura. Taką kwotę otrzyma 6,4 mln emerytów i rencistów. Osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto, dostaną pełną wypłatę.
Ci, którzy mają wyższą emeryturę lub rentę (między 2900 zł a 4630,96 zł brutto), otrzymają świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Powyżej tej kwoty czternastka już nie przysługuje.
Wypłaty już ruszyły
We wrześniu ZUS rozpoczął wypłatę tegorocznych czternastek. Pierwsze przelewy trafiły na konta seniorów już 30 sierpnia, ponieważ 1 września przypadł w niedzielę. Podobna sytuacja miała miejsce 5 września, gdy emerytury wypłacono wcześniej ze względu na sobotni termin. Tego dnia pieniądze dostało około 1,3 mln osób.
Rzeka pieniędzy dla seniorów
Zgodnie z wyliczeniami Business Insider, dzięki waloryzacji oraz dodatkowym świadczeniom, każdy emeryt dostanie średnio o 6,7 tys. zł więcej niż w tym roku. To oznacza największy w historii wzrost wydatków państwa na wsparcie seniorów.
Rząd podkreśla, że decyzja o utrzymaniu i finansowaniu trzynastek oraz czternastek jest elementem stabilnej polityki społecznej i gwarancją bezpieczeństwa finansowego dla milionów emerytów.
