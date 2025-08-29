Energetyka jądrowa w nowym wydaniu. Orlen zbuduje pierwszy reaktor SMR w Polsce!
Orlen stawia na nowoczesną energetykę jądrową. We Włocławku powstanie pierwsza w Polsce i jednocześnie pierwsza w Europie elektrownia SMR oparta na reaktorze BWRX-300. Koncern zapewnia, że to przełomowy krok w kierunku bezpiecznej i tańszej energii przyszłości.
Orlen buduje pierwszą polską elektrownię SMR. Znamy lokalizację i technologię
Polska energetyka jądrowa wkracza w nowy etap. Równolegle do dużego państwowego projektu atomowego, Orlen przygotowuje się do budowy pierwszej w kraju elektrowni opartej na małych reaktorach modułowych (SMR). Koncern poinformował, że zawarł porozumienie z partnerami i przedstawił szczegóły – wybrano zarówno technologię, jak i lokalizację.
SMR-y – energia jądrowa nowej generacji
Spółka OSGE, powołana przez Orlen, będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji wspólnie z Synthos Green Energy. Oba podmioty podzielą się udziałami po połowie, a prawa wspólników zostały zrównane. Dzięki temu Orlen zyskał większą kontrolę nad projektem i zapewnił sobie dostęp do nowoczesnej amerykańskiej technologii.
Chodzi o reaktory BWRX-300 opracowane przez GE Hitachi Nuclear Energy. Choć nie działają jeszcze nigdzie na świecie, ich budowę planują również Szwecja, Estonia i Węgry. Modularna konstrukcja, łatwiejszy transport elementów i mniejsza moc w porównaniu z tradycyjnymi blokami atomowymi mają sprawić, że rozwój energetyki jądrowej będzie szybszy i tańszy.
Pierwszy reaktor we Włocławku
Pierwsza polska elektrownia SMR powstanie we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim. To miasto już wcześniej było wskazywane jako potencjalna lokalizacja, teraz wybór został potwierdzony. Orlen zapowiada, że reaktor BWRX-300 we Włocławku będzie pierwszą w Europie jednostką tego typu.
Plany na przyszłość
Koncern nie zamierza poprzestać na jednym reaktorze. Do 2035 roku w Polsce mają działać dwa bloki BWRX-300 o łącznej mocy 0,6 gigawata. To krok, który ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale także uniezależnić go od paliw kopalnych i przyspieszyć transformację energetyczną.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.