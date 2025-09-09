Eurostat: liczba bezrobotnych w Polsce wzrosła mimo stabilnej stopy
Polska utrzymuje się w czołówce krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Eurostat poinformował, że w lipcu 2025 roku stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej. Mimo stabilnego wskaźnika liczba osób pozostających bez pracy wzrosła do 551 tysięcy.
Stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2025 roku wyniosła 3,1 proc. – podał Eurostat. Wynik ten, po uwzględnieniu dostosowania sezonowego, jest identyczny jak miesiąc wcześniej, choć urząd dokonał korekty wcześniejszych danych. Polska pozostaje w czołówce krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia.
Dane Eurostatu i korekty
Według najnowszych statystyk, stopa bezrobocia w czerwcu również wyniosła 3,1 proc., jednak wcześniej raportowano 3,5 proc. Korekta objęła także poprzednie miesiące, co oznacza, że realna sytuacja na rynku pracy była nieco lepsza niż wcześniej sądzono.
Liczba osób bez pracy w Polsce w lipcu wyniosła 551 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 541 tys. Wzrost ten wskazuje, że choć wskaźnik procentowy pozostaje stabilny, faktyczna liczba bezrobotnych lekko rośnie.
Polska w europejskim kontekście
Na tle Unii Europejskiej Polska wciąż wypada bardzo dobrze. Średnia stopa bezrobocia w krajach wspólnoty oscyluje wokół 6 proc., a w niektórych państwach południa Europy przekracza nawet 10 proc. Wynik na poziomie 3,1 proc. plasuje Polskę w gronie liderów pod względem stabilności rynku pracy, obok takich krajów jak Czechy czy Niemcy.
Wyzwania dla rynku pracy
Eksperci zwracają uwagę, że niski poziom bezrobocia to nie tylko sukces gospodarki, ale również wyzwanie dla pracodawców. Wysokie zapotrzebowanie na pracowników może prowadzić do dalszego wzrostu wynagrodzeń, a także konieczności otwierania rynku pracy dla cudzoziemców. Z drugiej strony, rosnąca liczba bezrobotnych w ujęciu absolutnym sygnalizuje, że sytuacja nie jest całkowicie stabilna i wymaga monitorowania.
