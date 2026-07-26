Ewakuacja na całej linii M1. Metro nie kursuje w obu kierunkach
Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. Na całej linii M1 wstrzymano ruch pociągów po zgłoszeniu dotyczącym pozostawionego bagażu. Jak informują pasażerowie oraz profile monitorujące sytuację w metrze, ewakuacja objęła całą pierwszą linię, a pociągi nie kursują w obu kierunkach.
Według informacji przekazywanych przez pasażerów, przyczyną utrudnień jest pozostawiony bagaż na stacji Świętokrzyska. Na miejscu prowadzone są działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Do czasu ich zakończenia ruch metra pozostaje wstrzymany.
Warszawski Transport Publiczny i Metro Warszawskie apelują do pasażerów o korzystanie z alternatywnych środków komunikacji oraz śledzenie bieżących komunikatów. Należy spodziewać się opóźnień również w komunikacji naziemnej.
Na ten moment nie podano, kiedy ruch na linii M1 zostanie przywrócony. Artykuł będzie aktualizowany wraz z pojawieniem się nowych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.