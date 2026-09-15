Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Służby na miejscu
We wtorek wieczorem, 15 września, część Lotniska Chopina w Warszawie została ewakuowana po znalezieniu bagażu pozostawionego bez opieki. Na miejscu działają pirotechnicy Straży Granicznej. Wprowadzono również ograniczenia w ruchu przed terminalem.
Informację o pozostawionym bagażu policja otrzymała kilka minut przed godz. 19:00.
Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano część terminala odlotów A i B oraz strefę przylotów przy wejściu A1.
Pirotechnicy sprawdzają pozostawiony bagaż
Straż Graniczna rozpoczęła rozpoznanie pirotechniczne pozostawionego przedmiotu.
Na obecnym etapie nie ma informacji o potwierdzonym zagrożeniu ani o znalezieniu materiałów niebezpiecznych. Służby realizują standardowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przypadku bagażu pozostawionego bez nadzoru.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają czynności.
Utrudnienia przed terminalem
Wstrzymano również ruch samochodowy na poziomie odlotów.
Według informacji policji w tym rejonie nadal mogą poruszać się autobusy komunikacji miejskiej.
Osoby jadące na Lotnisko Chopina powinny przygotować się na utrudnienia i przed podróżą sprawdzić aktualne komunikaty portu oraz swojego przewoźnika.
Co z lotami?
Na razie nie przekazano informacji o odwołaniu lotów w związku z ewakuacją.
Dłuższe działania służb mogą jednak powodować utrudnienia dla pasażerów korzystających z ewakuowanych części terminala.
Sytuacja pozostaje dynamiczna. Najważniejsza informacja jest taka, że ewakuację zarządzono z powodu pozostawionego bez opieki bagażu, a nie potwierdzonego zagrożenia bombowego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.