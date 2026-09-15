Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Służby na miejscu

15 września 2026 19:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

We wtorek wieczorem, 15 września, część Lotniska Chopina w Warszawie została ewakuowana po znalezieniu bagażu pozostawionego bez opieki. Na miejscu działają pirotechnicy Straży Granicznej. Wprowadzono również ograniczenia w ruchu przed terminalem.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Informację o pozostawionym bagażu policja otrzymała kilka minut przed godz. 19:00.

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Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano część terminala odlotów A i B oraz strefę przylotów przy wejściu A1.

Pirotechnicy sprawdzają pozostawiony bagaż

Straż Graniczna rozpoczęła rozpoznanie pirotechniczne pozostawionego przedmiotu.

Na obecnym etapie nie ma informacji o potwierdzonym zagrożeniu ani o znalezieniu materiałów niebezpiecznych. Służby realizują standardowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przypadku bagażu pozostawionego bez nadzoru.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają czynności.

Utrudnienia przed terminalem

Wstrzymano również ruch samochodowy na poziomie odlotów.

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Według informacji policji w tym rejonie nadal mogą poruszać się autobusy komunikacji miejskiej.

Osoby jadące na Lotnisko Chopina powinny przygotować się na utrudnienia i przed podróżą sprawdzić aktualne komunikaty portu oraz swojego przewoźnika.

Co z lotami?

Na razie nie przekazano informacji o odwołaniu lotów w związku z ewakuacją.

Dłuższe działania służb mogą jednak powodować utrudnienia dla pasażerów korzystających z ewakuowanych części terminala.

Sytuacja pozostaje dynamiczna. Najważniejsza informacja jest taka, że ewakuację zarządzono z powodu pozostawionego bez opieki bagażu, a nie potwierdzonego zagrożenia bombowego.

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