Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Służby na miejscu

8 września 2026 17:33 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

We wtorek po południu na Lotnisku Chopina w Warszawie przeprowadzono ewakuację pasażerów. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż w jednym z terminali.

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Ważne na czerwonym tle
Ważne na czerwonym tle. Grafika poglądowa (Generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Służby prowadzą działania na lotnisku

Jak podaje TVN 24 ewakuację zarządzono około godziny 16. Na miejsce skierowano odpowiednie służby, które rozpoczęły sprawdzanie pozostawionego przedmiotu.

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Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina potwierdził, że ewakuacja została przeprowadzona ze względów bezpieczeństwa.

Około godziny 16.30 informował, że na miejscu nadal trwają czynności służb.

Na ten moment nie przekazano informacji o zawartości bagażu ani o ewentualnych dalszych utrudnieniach dla pasażerów.

Sytuacja jest rozwojowa.

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