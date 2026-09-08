Ewakuacja na Lotnisku Chopina. Służby na miejscu
We wtorek po południu na Lotnisku Chopina w Warszawie przeprowadzono ewakuację pasażerów. Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż w jednym z terminali.
Służby prowadzą działania na lotnisku
Jak podaje TVN 24 ewakuację zarządzono około godziny 16. Na miejsce skierowano odpowiednie służby, które rozpoczęły sprawdzanie pozostawionego przedmiotu.
Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina potwierdził, że ewakuacja została przeprowadzona ze względów bezpieczeństwa.
Około godziny 16.30 informował, że na miejscu nadal trwają czynności służb.
Na ten moment nie przekazano informacji o zawartości bagażu ani o ewentualnych dalszych utrudnieniach dla pasażerów.
Sytuacja jest rozwojowa.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.