Fałszywe rozliczenia podatkowe krążą w sieci. Skarbówka ostrzega przed groźnym oszustwem
Coraz więcej osób w całej Polsce otrzymuje e-maile, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak oficjalna korespondencja z urzędu skarbowego. Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów i e-Urząd Skarbowy, rozsyłając wiadomości z fałszywymi „rozliczeniami podatkowymi”. Cel jest jeden – wyłudzenie danych lub zainfekowanie komputerów i telefonów.
Wiadomości najczęściej zawierają sugestywne komunikaty o konieczności „odebrania pisma” albo „sprawdzenia szczegółów rozliczenia”. W treści pojawia się link lub załącznik, który ma wyglądać na urzędowy dokument. Kliknięcie w taki plik może jednak skończyć się utratą danych logowania, kradzieżą pieniędzy z konta czy zainstalowaniem złośliwego oprogramowania.
Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wydała ostrzeżenie, przypominając, że Ministerstwo Finansów nigdy nie przesyła plików ani linków wymagających logowania przez e-mail. Wszystkie sprawy podatkowe załatwia się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: www.podatki.gov.pl. Otrzymując taką wiadomość, trzeba zachować szczególną czujność – sprawdzić adres nadawcy, a przede wszystkim nie otwierać podejrzanych załączników.
Eksperci zalecają, aby na takie wiadomości w ogóle nie odpowiadać i natychmiast zgłaszać je na platformie CERT Polska, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem. W razie wątpliwości można także zadzwonić na infolinię Krajowej Administracji Skarbowej pod numer 22 330 03 30. Każde zgłoszenie ma znaczenie – pozwala szybciej reagować na nowe metody cyberprzestępców i chronić innych użytkowników przed utratą pieniędzy i danych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.