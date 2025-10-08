Filmowcy sparaliżują stolicę! Trakt Królewski stanie się planem filmowym.

8 października 2025 17:06

 

Od czwartku Warszawa przechodzi w tryb filmowy. Fragment Krakowskiego Przedmieścia między ulicami Królewska i Świętokrzyska zostanie zamknięty na niemal dwa tygodnie. Wszystko dlatego, że na tym odcinku będzie kręcona ekranizacja „Lalki”.

Fot. Pixabay

Ulica między Pałacem Staszica, gdzie pojawi się odtworzony sklep Wokulskiego, a okolicami Świętokrzyskiej przestanie być przejezdna. W czasie zdjęć ruch pieszy będzie wstrzymywany, a autobusy skierowane na objazdy przez Królewską, plac Małachowskiego i Mazowiecką, by wrócić na swoje trasy w rejonie Świętokrzyskiej. Przystanki przy uniwersytecie zostaną tymczasowo wyłączone.

Plan filmowy rusza 9 października i potrwa do 22 października. W weekendy jednak ruch na Trakcie Królewskim od Miodowej do Świętokrzyskiej — pozostanie zamknięty niezależnie od zdjęć.

Miasto zapowiada, że po zakończeniu zdjęć ulica zostanie przywrócona do ruchu. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się z utrudnieniami, ale też z nietypowym widowiskiem Warszawa przeistacza się na chwilę w plan filmowy klasycznej powieści, której akcja związana jest z duszą XIX-wiecznej stolicy.

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

