Finanse Polaków pod presją. Kogo kryzys dotknął najmocniej?
Rok 2025 przynosi niepokojące wieści dla polskich gospodarstw domowych. Najnowsze badania pokazują, że aż 39% respondentów zauważyło pogorszenie swojej sytuacji finansowej w ciągu ostatniego roku. To znacznie więcej niż tych, którzy odczuli poprawę – jedynie 28% Polaków może pochwalić się lepszą sytuacją materialną.
Kryzys dotkał najmocniej pięćdziesięciolatków
Najbardziej niepokojące dane dotyczą osób w wieku 50-59 lat – grupy, która teoretycznie powinna znajdować się w szczytowym momencie swoich możliwości zarobkowych. Aż połowa z nich zauważyła, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu w ostatnim roku. To szczególnie dramatyczne, ponieważ ta grupa demograficzna często boryka się z największymi obciążeniami finansowymi.
Pokolenie sandwich pod największą presją
Pięćdziesięciolatkowie to często rodzice dorosłych dzieci, które wciąż wymagają wsparcia finansowego, jednocześnie muszą myśleć o zabezpieczeniu własnej emerytury i nierzadko pomagać swoim starzejącym się rodzicom. To tzw. „pokolenie sandwich”, które dźwiga na swoich barkach obciążenia trzech pokoleń.
Spłacanie kredytów w trudnych czasach
Wiele osób z tej grupy wiekowej ma jeszcze spłacane kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w czasach niższych stóp procentowych. Obecne podwyżki rat, połączone z inflacją i rosnącymi kosztami życia, tworzą toksyczną mieszankę, która drastycznie obniża poziom życia.
Konsekwencje dla całej gospodarki
Pogarszająca się sytuacja finansowa tak dużej części społeczeństwa ma daleko idące konsekwencje. Ograniczanie wydatków przez niemal 40% Polaków oznacza spadek konsumpcji, co bezpośrednio przekłada się na wyniki gospodarcze. Firmy odczuwają mniejszy popyt, co może prowadzić do zwolnień i dalszego pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
Przyszłość budzi niepokój
Dane te pokazują, że pomimo optymistycznych prognoz makroekonomicznych, rzeczywistość finansowa przeciętnych Polaków jest coraz trudniejsza. Bez znaczącej poprawy sytuacji dochodowej lub obniżenia kosztów życia, trend ten może się pogłębiać, tworząc spiralę spadku poziomu życia dla milionów obywateli.
