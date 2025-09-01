Fiskalna katastrofa dla milionów par. Urząd skarbowy wprowadza gigantyczny podatek
Polskie pary żyjące w związkach nieformalnych stoją przed bezprecedensową inwazją fiskalną, gdy Urząd Skarbowy wprowadza nowe interpretacje przepisów podatkowych, które mogą doprowadzić do obłożenia podatkiem dochodowym każdej sytuacji, w której partner zamieszkuje w mieszkaniu lub domu należącym do swojego konkubenta lub konkubentki. Ta drastyczna zmiana w podejściu administracji skarbowej oznacza, że miliony polskich par będzie zmuszone do płacenia dodatkowych podatków wyłącznie za to, że zdecydowały się dzielić wspólne życie pod jednym dachem bez formalizacji swojego związku poprzez ślub cywilny lub związek partnerski.
Mechanizm tej fiskalnej pułapki opiera się na skomplikowanej interpretacji przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy użyczenia, którą urzędnicy skarbowi uznają za automatycznie zawartą między partnerami w momencie, gdy jeden z nich wprowadza się do mieszkania należącego do drugiego. Zgodnie z artykułem siedemset dziesiątym kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a do zawarcia takiego stosunku prawnego nie jest wymagane zachowanie jakiejkolwiek formy pisemnej.
Ta interpretacja prawna prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której każda para żyjąca w związku nieformalnym może zostać uznana za stronę niepisanej umowy użyczenia, która następnie może rodzić obowiązki podatkowe dla właściciela nieruchomości. Wystarczy, że właściciel mieszkania zgodzi się na wprowadzenie swojego partnera, aby między nimi automatycznie doszło do zawarcia zobowiązania prawnego, które fiskus może wykorzystać jako podstawę do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
Cechą charakterystyczną użyczenia, która paradoksalnie staje się problemem w kontekście podatkowym, jest jego nieodpłatność oraz motyw bezinteresowności, co oznacza, że zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający, czyli właściciel mieszkania. Ta jednostronnie zobowiązująca natura umowy użyczenia oznacza, że osoba wprowadzająca się do mieszkania partnera nie ma formalnych obowiązków finansowych wobec właściciela, ale jednocześnie może to prowadzić do powstania korzyści majątkowej podlegającej opodatkowaniu.
Jednak sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy partner zamieszkujący w mieszkaniu konkubenta zaczyna ponosić zwykłe koszty utrzymania nieruchomości, co zgodnie z artykułem siedemset trzynastym kodeksu cywilnego stanowi jego obowiązek wynikający z samej istoty umowy użyczenia. Te zwykłe koszty utrzymania obejmują wydatki oraz nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości oraz przeznaczenie, takie jak koszty konserwacji, bieżących remontów, drobnych napraw oraz podobnych działań konserwacyjnych.
Za zwykłe koszty utrzymania nie można natomiast uznać kosztów obciążających właściciela nieruchomości niezależnie od istnienia stosunku użyczenia, takich jak podatki od nieruchomości, koszty ubezpieczenia budynku, opłaty administracyjne oraz inne publicznoprawne oraz prywatnoprawne ciężary związane zwykle z własnością lub posiadaniem rzeczy. Te koszty pozostają w gestii właściciela oraz nie mogą być przerzucone na partnera zamieszkującego w nieruchomości.
Problematyka podatkowa pojawia się w momencie, gdy partner wprowadzający się do mieszkania zaczyna ponosić koszty wykraczające poza zwykłe utrzymanie rzeczy, takie jak opłacanie rachunków za media, podatków od nieruchomości, składek ubezpieczeniowych czy innych obciążeń związanych z własnością nieruchomości. W takich sytuacjach urząd skarbowy może uznać, że właściciel mieszkania osiąga korzyść majątkową w postaci zwolnienia się z obowiązku ponoszenia tych kosztów, co może być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Ta interpretacja prowadzi do sytuacji, w której pary żyjące w związkach nieformalnych mogą być karane finansowo za naturalne dzielenie się kosztami życia codziennego, co jest powszechną praktyką w większości współczesnych związków partnerskich. Obowiązek podatkowy zawsze obciąży partnera będącego właścicielem nieruchomości, a nie tego, który się do niego wprowadził, co może prowadzić do nierówności finansowej w związku oraz zmuszać pary do skomplikowanych rozliczeń finansowych.
Jedynym wyjątkiem od tych restrykcyjnych przepisów są sytuacje dotyczące podatników należących do pierwszej oraz drugiej grupy podatkowej, co oznacza, że obowiązek podatkowy z tytułu użyczenia mieszkania nie dotyczy najbliższej rodziny oraz niektórych dalszych krewnych. Ta regulacja może być postrzegana jako dyskryminująca wobec par żyjących w związkach nieformalnych, które nie mają dostępu do ulg podatkowych przysługujących małżonkom oraz członkom rodzin.
Wprowadzenie tych fiskalnych ograniczeń może mieć dramatyczne konsekwencje społeczne, zmuszając młode pary do przyspieszenia decyzji o ślubie wyłącznie z powodów podatkowych, a nie z autentycznych motywów emocjonalnych czy życiowych. Ta sytuacja może prowadzić do sztucznego zwiększenia liczby małżeństw zawieranych głównie w celu uniknięcia obciążeń podatkowych, co nie służy ani stabilności związków, ani autentyczności decyzji życiowych podejmowanych przez obywateli.
Pary, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą formalizować swojego związku, znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ będą zmuszone do ponoszenia dodatkowych kosztów podatkowych wyłącznie z powodu swojego statusu cywilnego. Może to dotyczyć osób, które przechodzą przez procesy rozwodowe, mają skomplikowane sytuacje rodzinne, reprezentują różne wyznania religijne lub po prostu preferują związki nieformalne z osobistych przekonań.
Praktyczne konsekwencje tych regulacji mogą obejmować konieczność prowadzenia szczegółowej dokumentacji wszystkich kosztów ponoszonych przez partnerów, precyzyjnego rozdziału wydatków na te związane ze zwykłym utrzymaniem mieszkania oraz te przekraczające ten zakres, a także regularnego składania dodatkowych deklaracji podatkowych oraz rozliczeń. Ta biurokratyczna komplikacja może znacznie utrudnić codzienne życie par oraz generować dodatkowe koszty związane z usługami doradców podatkowych.
Interpretacja przepisów dotyczących użyczenia w kontekście związków nieformalnych może również prowadzić do sytuacji, w których urzędy skarbowe będą ingerować w prywatne życie obywateli, żądając szczegółowych wyjaśnień dotyczących charakteru związku, podziału obowiązków domowych, sposobu finansowania wspólnych wydatków oraz innych intymnych aspektów życia partnerskiego. Ta inwigilacja może być postrzegana jako naruszenie prywatności oraz podstawowych praw obywatelskich.
Dodatkowym problemem może być trudność w precyzyjnym określeniu, które wydatki należy zaliczyć do zwykłych kosztów utrzymania mieszkania, a które wykraczają poza ten zakres, co może prowadzić do sporów z organami podatkowymi oraz konieczności prowadzenia kosztownych postępowań administracyjnych lub sądowych. Brak jasnych wytycznych interpretacyjnych może dodatkowo komplikować sytuację podatników oraz prowadzić do arbitralnych decyzji urzędników.
System ten może również stwarzać pole do nadużyć ze strony organów podatkowych, które mogą wykorzystywać te przepisy do zwiększania dochodów budżetowych poprzez nakładanie kar oraz dodatkowych obciążeń na pary żyjące w związkach nieformalnych. Ta praktyka może być szczególnie dotkliwa dla osób o niższych dochodach, które nie są w stanie pozwolić sobie na profesjonalne doradztwo podatkowe oraz skuteczną obronę przed fiskalną agresją.
Międzynarodowe porównania pokazują, że większość krajów europejskich nie stosuje tak restrykcyjnych interpretacji przepisów podatkowych w odniesieniu do par żyjących w związkach nieformalnych, co może stawiać Polskę w niekorzystnym świetle jako kraj nieprzyjazny dla nowoczesnych form życia rodzinnego oraz partnerskiego. Ta sytuacja może negatywnie wpływać na atrakcyjność Polski jako miejsca zamieszkania dla młodych, wykształconych obywateli, którzy mogą preferować kraje o bardziej liberalnym podejściu do różnorodności form życia związkowego.
Potencjalne rozwiązania tego problemu mogą obejmować wprowadzenie jasnych wyłączeń dla związków nieformalnych trwających określony czas, stworzenie instytucji związków partnerskich z prawami podatkowymi zbliżonymi do małżeńskich, lub wprowadzenie progów dochodowych, poniżej których nie stosuje się tych restrykcyjnych przepisów. Te zmiany legislacyjne wymagałyby jednak woli politycznej oraz społecznego poparcia dla modernizacji polskiego prawa rodzinnego oraz podatkowego.
W międzyczasie pary żyjące w związkach nieformalnych powinny dokładnie zapoznać się ze swoimi obowiązkami podatkowymi, prowadzić szczegółową dokumentację wspólnych wydatków oraz rozważyć skorzystanie z profesjonalnego doradztwa podatkowego w celu minimalizowania ryzyka fiskalnych komplikacji. Ta ostrożność może być kosztowna oraz czasochłonna, ale może pomóc w uniknięciu poważnych problemów prawnych oraz finansowych w przyszłości.
Długoterminowe konsekwencje tej fiskalnej polityki mogą obejmować zmiany w demograficznych wzorcach zawierania małżeństw, wpływ na decyzje reprodukcyjne młodych par, zmiany w preferencjach mieszkaniowych oraz ogólne pogorszenie się atmosfery społecznej wobec instytucji państwowych postrzeganych jako nadmiernie ingerujących w prywatne życie obywateli. Te efekty mogą być szczególnie widoczne w perspektywie kilku lat, gdy obecne przepisy zaczną być masowo egzekwowane przez organy podatkowe.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.