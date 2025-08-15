Fiskus na tropie mikrofirm i freelancerów. Rusza fala kontroli!
Fiskus nasila kontrole u mikroprzedsiębiorców i freelancerów, szczególnie tych działających w internecie. Pod lupę trafiają rozliczenia usług online i sprzedaży e-commerce, a urzędy skarbowe coraz częściej korzystają z nowych narzędzi do śledzenia transakcji w sieci.
Nowa fala kontroli skarbowych. Fiskus bierze na cel mikrofirmy i freelancerów
Urzędy skarbowe ruszyły z intensywną serią kontroli, która tym razem najmocniej uderzy w mikroprzedsiębiorców i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Szczególną uwagę fiskus kieruje na rozliczenia związane z usługami świadczonymi online oraz sprzedażą w internecie.
Kontrole w sektorze cyfrowym
Według informacji z Ministerstwa Finansów, inspektorzy koncentrują się na branżach, w których obrót odbywa się głównie w przestrzeni wirtualnej. Dotyczy to m.in. freelancerów IT, grafików, tłumaczy, copywriterów czy twórców treści w mediach społecznościowych. Urzędy weryfikują poprawność wystawianych faktur, zgodność przychodów z danymi z rachunków bankowych oraz właściwe rozliczanie transakcji z zagranicznymi kontrahentami.
Sprzedaż internetowa pod lupą
Kolejnym celem są osoby i firmy prowadzące sprzedaż w serwisach e-commerce – zarówno w dużych platformach, jak i w mniejszych sklepach internetowych. Kontrole obejmują m.in. porównanie deklarowanego obrotu z faktycznymi wpływami na konta, sprawdzanie dokumentów magazynowych i weryfikację prawidłowości naliczania podatku VAT. Fiskus korzysta przy tym z rosnącej bazy danych gromadzonych w ramach dyrektywy DAC7, która pozwala pozyskiwać szczegółowe informacje od platform sprzedażowych.
Dlaczego teraz?
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że działania mają na celu ograniczenie szarej strefy w internecie oraz wyrównanie warunków konkurencji pomiędzy tradycyjnym handlem a sprzedażą online. Eksperci zauważają jednak, że wzmożone kontrole mogą być reakcją na rosnący udział pracy zdalnej i usług cyfrowych w gospodarce, co utrudnia fiskusowi bieżące monitorowanie przychodów.
Co grozi nieuczciwym podatnikom
W przypadku wykrycia nieprawidłowości przedsiębiorcy mogą zostać obciążeni zaległym podatkiem wraz z odsetkami, a w poważniejszych przypadkach – również karami grzywnymi. Urzędnicy przypominają, że dobrowolne skorygowanie rozliczeń i uregulowanie należności przed kontrolą może pozwolić uniknąć dotkliwych sankcji.
Fachowcy radzą, by mikrofirmy i freelancerzy skrupulatnie gromadzili dokumenty potwierdzające każdą transakcję oraz regularnie sprawdzali zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami. W obliczu rosnącej aktywności fiskusa w sieci, brak porządku w papierach może kosztować znacznie więcej niż samo przygotowanie się do kontroli.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.