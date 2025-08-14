Fiskus uderza w darowizny! Miliony Polaków odczują skutki nowych przepisów
Od 2026 roku zmienią się zasady podatku od darowizn. Rząd podniesie limity zwolnień, ale wprowadzi też nowe obowiązki wobec urzędu skarbowego. Sprawdź, kto zyska, a kto będzie musiał dopłacić.
Zmiany w podatku od darowizn. Sprawdź, czy musisz zapłacić fiskusowi
Od przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od darowizn. Ministerstwo Finansów zapowiada, że zmiany mają uprościć procedury i dostosować kwoty wolne od podatku do aktualnych realiów gospodarczych. Choć dla części podatników oznacza to realne oszczędności, inni będą musieli liczyć się z dodatkowymi obowiązkami wobec fiskusa.
Nowe regulacje przewidują podwyższenie kwot wolnych od podatku, które nie były aktualizowane od kilku lat. W przypadku najbliższej rodziny – małżonka, dzieci, wnuków czy rodziców – limit ma wzrosnąć do 50 tys. zł. Dla dalszych krewnych oraz osób niespokrewnionych również przewidziano wyższe progi, jednak w ich przypadku konieczne będzie dokładniejsze dokumentowanie źródła pochodzenia środków.
Resort podkreśla, że zmiany mają uszczelnić system i ograniczyć fikcyjne darowizny, które wykorzystywano w celu unikania podatku od innych form dochodu. Z tego powodu wprowadzony zostanie obowiązek zgłaszania większej liczby transakcji do urzędu skarbowego – również w przypadku, gdy mieszczą się one w limicie zwolnienia, ale są przekazywane w formie gotówki.
Eksperci ostrzegają, że nieznajomość nowych zasad może kosztować. Fiskus będzie miał prawo naliczyć podatek wraz z odsetkami, jeśli darowizna zostanie ukryta lub zgłoszona po terminie. Jednocześnie przypominają, że w przypadku darowizn w rodzinie nadal będzie można korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, o ile spełni się warunki formalne, w tym zgłoszenie w odpowiednim czasie.
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Szczegółowe przepisy znajdą się w nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, która jest obecnie procedowana w Sejmie.
