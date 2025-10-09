Francja na krawędzi! Macron ma 48 godzin, by uratować władzę. Prezydent na granicy upadku
Francja znalazła się na krawędzi politycznego chaosu. Prezydent Emmanuel Macron ma 48 godzin na wskazanie nowego premiera, ale zamiast ulgi – narasta bunt. Opozycja żąda jego dymisji, a nawet dawni sojusznicy odwracają się od niego. Zaufanie Francuzów spadło do rekordowo niskiego poziomu, a Paryż szykuje się na decyzję, która może wstrząsnąć całym państwem.
Francja na krawędzi kryzysu politycznego. Macron ma 48 godzin na wskazanie nowego premiera
Francja znalazła się w jednym z najpoważniejszych kryzysów politycznych ostatnich lat. Po serii dymisji i politycznych wstrząsów prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że w ciągu 48 godzin przedstawi nazwisko nowego premiera. Będzie to już szósty szef rządu w ciągu dwóch lat. W kraju narasta frustracja, a opozycja – i coraz częściej także jego własne zaplecze – żąda jego odejścia.
Nowy premier w dwa dni – Pałac Elizejski pod presją
Po dwudniowych konsultacjach z przedstawicielami opozycji ustępujący premier Sébastien Lecornu ogłosił, że decyzja o powołaniu nowego szefa rządu zapadnie w najbliższych godzinach. Pałac Elizejski potwierdził tę informację, zapowiadając, że Francja pozna nowego premiera najpóźniej w sobotę.
Decyzja ma zapaść w atmosferze narastających napięć politycznych i społecznych. Macron – który w 2022 roku po raz drugi został prezydentem – od miesięcy mierzy się z falą krytyki za brak stabilności rządów, a także z dramatycznym spadkiem poparcia społecznego.
„Dość żartów!” – opozycja zapowiada wotum nieufności
Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego, zapowiedziała, że niezależnie od tego, kogo wskaże Macron, jej ugrupowanie zgłosi wotum nieufności wobec nowego gabinetu. – Będzie wotum w każdym wypadku. Mówimy: dość, żarty się skończyły – oświadczyła Le Pen, wzywając prezydenta do rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych.
Lewica poszła jeszcze dalej. Politycy lewicowej koalicji NUPES zaapelowali wprost o dymisję Macrona. – Zostało tylko jedno rozwiązanie: jego odejście – stwierdzili w oświadczeniu.
Macron pod ostrzałem. Rekordowy spadek zaufania
Coraz głośniejsze są także głosy sprzeciwu w mediach i nawet w samym obozie prezydenckim. Centrowy tygodnik Le Point opublikował na okładce apel: „Panie prezydencie, proszę odejść z podniesioną głową”.
Według najnowszego sondażu dziennika Les Echos, Emmanuelowi Macronowi nie ufa aż 82 proc. Francuzów – najgorszy wynik od początku jego prezydentury.
Co dalej z Francją?
Jeśli nowy premier nie zdoła uzyskać wotum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym, Macron stanie przed dramatycznym wyborem: albo rozwiąże parlament i rozpisze nowe wybory, albo będzie rządzić w warunkach permanentnego konfliktu z opozycją.
Francuska scena polityczna jest dziś bardziej podzielona niż kiedykolwiek – a najbliższe godziny mogą przesądzić o politycznym losie Emmanuela Macrona.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.