Gigantyczna kwota zebrana dla synków zmarłego majora Macieja „Slaba” Krakowiana
28 sierpnia, w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, podczas prób do pokazów AirShow w Radomiu doszło do tragicznego wypadku. Myśliwiec F-16 runął na ziemię, a jego pilot — major Maciej „Slab” Krakowian — zginął na miejscu. Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/synkowie-slaba
Miał zaledwie 35 lat. Był jednym z najlepszych polskich pilotów, instruktorem 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach i członkiem prestiżowego Tiger Demo Team, z którym od dziesięciu lat prezentował umiejętności polskich Sił Powietrznych na niebie całej Europy. Jego talent, pasja i oddanie służbie sprawiły, że koledzy i przełożeni nazywali go dumą polskiego lotnictwa.
Maciej Krakowian był nie tylko asem przestworzy, ale też oddanym mężem i ojcem. Zostawił pogrążoną w rozpaczy żonę Magdalenę oraz dwóch ukochanych 4-letnich synków — Olka i Mikołajka. Dla nich jego śmierć to niepowetowana strata, której nie sposób opisać słowami.
„Slab” całe swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie. Szkolił młodych pilotów, reprezentował Polskę na międzynarodowych pokazach, a jego występy przyciągały tysiące widzów. Kochał latanie i zarażał tą miłością innych. Dziś to jego pamięć unosi się wśród dźwięku silników i błękitu nieba, które były jego drugim domem.
Śmierć majora Krakowiana wstrząsnęła całym krajem. To strata dla Wojska Polskiego i środowiska lotniczego, ale nade wszystko tragedia jego rodziny. W odpowiedzi na dramat, który spotkał najbliższych pilota, uruchomiono oficjalną zbiórkę, której celem jest pomoc synkom majora w najtrudniejszym czasie ich życia i zapewnienie im bezpiecznej przyszłości. Wszystkie środki trafiają wyłącznie na wsparcie Olka i Mikołajka.
Każdy, kto dołączy do zbiórki, składa nie tylko dar serca, ale także hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja „Slaba” Krakowiana. To cegiełka, która pomoże dzieciom dorastać w poczuciu bezpieczeństwa i w atmosferze troski, której zawsze pragnął dla nich ich tata.
Dziś Polska żegna Mistrza przestworzy, bohatera w mundurze i kochającego ojca.
Żegnaj, majorze. Do zobaczenia na błękitnym niebie.
