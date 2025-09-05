Gigantyczna promocja na początek roku szkolnego w Biedronce. Tylko przez 3 dni!
Rodzice, uczniowie i nauczyciele mają powód do radości! Biedronka ruszyła z wyjątkową promocją z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Tylko od 4 do 6 września 2025 roku w sklepach sieci dostępna jest akcja „2+3 gratis” na artykuły szkolne. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na wyprawce i uzupełnić zapasy bez nadwyrężania domowego budżetu.
Zasady promocji: kupujesz 5, płacisz za 2
Oferta obejmuje artykuły piśmienne, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki, worki oraz lampki szkolne. Wystarczy kupić pięć dowolnych produktów objętych promocją, a trzy najtańsze otrzymasz całkowicie za darmo.
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych oraz w specjalnych namiotach sezonowych. Warto się pospieszyć, bo oferta trwa zaledwie 3 dni i obowiązuje tylko z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Dzienny limit to aż 55 produktów na jedną kartę (z czego maksymalnie 33 można otrzymać gratis).
Co NIE jest objęte promocją?
Z promocji wyłączone są:
-
papier ksero,
-
książki,
-
meble szkolne,
-
bidony,
-
lunch boxy.
Mimo to wybór pozostałych produktów jest ogromny, a klienci mogą dowolnie mieszać artykuły w ramach jednej transakcji.
Co to oznacza dla czytelnika?
To realna szansa na spore oszczędności. Wyprawka szkolna potrafi kosztować nawet kilkaset złotych – dzięki tej promocji wiele rodzin może zaoszczędzić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych, kupując to, co i tak planowali. To również dobra okazja dla nauczycieli i studentów, którzy chcą zaopatrzyć się w przybory biurowe i papiernicze.
