Gigantyczna promocja startuje w Biedronce. Superokazje tylko do soboty
Popularna sieć Biedronka przygotowała dla klientów wyjątkowe promocje, które obowiązują do soboty, 20 września. Obniżki dotyczą zarówno świeżych warzyw i owoców, jak i mięsa, nabiału oraz popularnych produktów spożywczych i kosmetyków. Wiele z nich dostępnych jest w formule 1+1 gratis lub w pakietach, które pozwalają zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent.
Na liście przecenionych artykułów znalazły się między innymi: winogrona jasne po 5,99 zł/kg, ogórki gruntowe po 4,99 zł/kg, papryka za 5,99 zł/kg, śliwki za 3,99 zł/kg, jabłka Gala w cenie 3,99 zł/kg czy mango po 4,99 zł/szt. Klienci mogą kupić także kalafior za 4,99 zł/szt., limonkę w promocji 1+1 oraz kokos w cenie 2,49 zł/szt.
W kategorii mięsa i wędlin pojawiły się m.in. szynka wieprzowa w cenie 13,99 zł/kg, schab po 9,99 zł/kg, boczek surowy bez kości i skóry po 12,99 zł/kg czy mięso mielone z łopatki i wołowiny – 400 g w cenie 11,49 zł. Nabiał również został przeceniony – mleko Łowickie kupimy w promocji 3,2% 3+3, a masło Łaciate w ofercie 2+2.
Do tego dochodzą atrakcyjne rabaty na słodycze i napoje – wszystkie wafelki Roshen w promocji 2+2 gratis, herbaty Lipton 20 torebek za złotówkę, Pepsi i Mirinda w butelkach 1,75 l po 5,99 zł przy zakupie dwóch sztuk oraz cukier po 1,99 zł przy zakupie pięciu kilogramów.
Nie zabrakło także kosmetyków i chemii gospodarczej. W promocji znalazły się między innymi produkty Colgate 1+1, kosmetyki Linda -21%, a także produkty Bell do makijażu i paznokci z rabatem -70%.
Co to oznacza dla czytelnika
Zakupy w Biedronce w ten weekend to świetna okazja, aby uzupełnić zapasy owoców, warzyw, mięsa czy nabiału w wyjątkowo niskich cenach. Szczególnie korzystne są oferty pakietowe, dzięki którym można oszczędzić najwięcej. Warto pamiętać, że promocje obowiązują tylko do soboty, a liczba produktów jest ograniczona.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.