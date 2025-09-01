Gigantyczna promocja w Biedronce! Kultowy produkt w akcji 1+1 gratis

1 września 2025 09:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć Biedronka ruszyła z wyjątkową promocją, która potrwa od 1 do 6 września 2025 roku. Tym razem w centrum uwagi znalazł się popularny płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening o pojemności 987 ml. Klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis, co oznacza, że kupując jedno opakowanie, drugie otrzymują całkowicie za darmo.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ile zapłacisz za Lenora?

Standardowa cena płynu to 23,49 zł za opakowanie. Dzięki promocji koszt jednego produktu spada aż o połowę – do 11,75 zł. Oferta jest szczególnie atrakcyjna dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji, ponieważ tylko z nimi można skorzystać z obniżki.

Zasady promocji

Akcja obowiązuje od poniedziałku do soboty i ma dzienny limit – maksymalnie 2 produkty na kartę Moja Biedronka. Warto się pospieszyć, ponieważ promocja trwa jedynie kilka dni, a towar dostępny jest do wyczerpania zapasów.

Co to oznacza dla czytelnika?

To świetna okazja, aby zrobić zapasy jednego z najchętniej wybieranych płynów do płukania w Polsce. Jeśli na co dzień używasz Lenora, teraz możesz kupić go w cenie niższej o połowę i znacznie obniżyć koszty domowych zakupów.

