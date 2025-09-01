Gigantyczna promocja w Biedronce! Powróciła akcja 2+2 gratis
Biedronka po raz kolejny zaskakuje klientów mocną promocją. Od 1 do 3 września 2025 roku w sklepach sieci dostępne będzie masło ekstra Wypasione 200 g w wyjątkowej ofercie 2+2 gratis. To oznacza, że kupując cztery opakowania, płacimy tylko za dwa.
Ile zapłacisz za masło?
Regularna cena jednego opakowania to 9,49 zł. Dzięki promocji koszt spada aż o połowę – wychodzi jedynie 4,75 zł za sztukę. Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka.
Zasady promocji
Akcja obejmuje limit dzienny – maksymalnie 4 opakowania na kartę. Warto zaznaczyć, że produkt jest objęty specjalnym oznaczeniem „Kup i zyskaj extra naklejki”, co oznacza dodatkowe korzyści w programie lojalnościowym.
Co to oznacza dla czytelnika?
To doskonała okazja, by zrobić zapasy podstawowego produktu, którego cena regularna w ostatnich miesiącach rosła. Promocja potrwa tylko trzy dni i obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego najlepiej nie zwlekać z wizytą w sklepie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.