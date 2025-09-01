Gigantyczna promocja w Biedronce! Powróciła akcja 2+2 gratis

1 września 2025 09:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka po raz kolejny zaskakuje klientów mocną promocją. Od 1 do 3 września 2025 roku w sklepach sieci dostępne będzie masło ekstra Wypasione 200 g w wyjątkowej ofercie 2+2 gratis. To oznacza, że kupując cztery opakowania, płacimy tylko za dwa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ile zapłacisz za masło?

Regularna cena jednego opakowania to 9,49 zł. Dzięki promocji koszt spada aż o połowę – wychodzi jedynie 4,75 zł za sztukę. Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka.

Zasady promocji

Akcja obejmuje limit dzienny – maksymalnie 4 opakowania na kartę. Warto zaznaczyć, że produkt jest objęty specjalnym oznaczeniem „Kup i zyskaj extra naklejki”, co oznacza dodatkowe korzyści w programie lojalnościowym.

Co to oznacza dla czytelnika?

To doskonała okazja, by zrobić zapasy podstawowego produktu, którego cena regularna w ostatnich miesiącach rosła. Promocja potrwa tylko trzy dni i obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego najlepiej nie zwlekać z wizytą w sklepie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl