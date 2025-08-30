Gigantyczna promocja w Biedronce. Śpiesz się, zanim będzie za późno!
Sieć Biedronka przygotowała na koniec sierpnia i początek września prawdziwy festiwal okazji. To jedna z największych akcji promocyjnych tego roku, a zainteresowanie klientów już teraz jest ogromne. Warto się pospieszyć, bo promocje obowiązują tylko przez kilka dni i do wyczerpania zapasów.
2+2 gratis na odzież i akcesoria
W sobotę, 30 sierpnia 2025 roku, klienci mogą skorzystać z wyjątkowej oferty na odzież, obuwie, akcesoria oraz tekstylia domowe. Wystarczy kupić cztery produkty promocyjne, aby dwa najtańsze otrzymać gratis. Akcja obejmuje szeroką gamę artykułów, choć wyłączone są m.in. produkty marek Puccini, Pierre Cardin, Lee, Wrangler oraz rajstopy i skarpetki marek Clevé, Gatta i Carla Bonetti.
3+3 gratis na szkolne zakupy
Od 30 sierpnia do 3 września trwa promocja „Wracamy do szkoły”. Klienci, którzy kupią sześć produktów z kategorii szkolnych i papierniczych, otrzymają aż trzy najtańsze gratis. Do wyboru są m.in. piórniki, plecaki, lampki biurkowe, zestawy plastyczne i przybory dla dzieci. Z promocji wyłączono papier ksero, książki, meble szkolne, bidony i lunch boxy.
Papier ksero w rekordowo niskiej cenie
Dodatkowo w dniach 30–31 sierpnia Biedronka oferuje wszystkie papiery ksero w formacie A4 (500 arkuszy) w cenie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie minimum dwóch sztuk. To jedna z najbardziej atrakcyjnych cen na rynku – idealna okazja, by uzupełnić zapasy do biura lub szkoły.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz zakupy szkolne, odzieżowe lub biurowe, to najlepszy moment, aby zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Promocje mają ograniczony czas i limity dzienne (np. 12 produktów w akcji odzieżowej czy 66 w szkolnej), dlatego warto wybrać się do sklepu jak najszybciej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.