Gigantyczna promocja w Biedronce. Zobacz, co kupisz za grosze tylko do środy

22 września 2025 13:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka ruszyła z kolejną falą promocji, które potrwają do 24 września. Tym razem przeceniono podstawowe produkty, które codziennie trafiają do koszyków Polaków. W wielu przypadkach ceny spadły poniżej złotówki, a dodatkowo obowiązują akcje typu 1+1 gratis.

Warzywa i owoce za bezcen

  • Ziemniaki – tylko 0,99 zł/kg.

  • Arbuz – 1,99 zł/kg, aż o 60% taniej.

  • Jabłka czerwone – 2,99 zł/kg.

  • Śliwka polska – 3,99 zł/kg.

  • Marchew – 1,79 zł/kg.

  • Sałata lodowa i por – w promocji 1+1.

Mięso i wędliny w specjalnych cenach

  • Ćwiartka z kurczaka – 6,99 zł/kg.

  • Szynka wieprzowa vacuum – 9,99 zł/kg.

  • Udo/podudzie vacuum – 6,49 zł/kg.

  • Mięso mielone z łopatki 500 g – 5,99 zł (przy zakupie 2 opakowań).

Hity na półkach

  • Winogrona bezpestkowe 750 g – 6,99 zł.

  • Winogrona różowe – 6,99 zł/kg.

  • Nektarynki – 7,59 zł/kg.

  • Pomidor gałązka – 4,99 zł/kg.

  • Mleko Mleczna Dolina 3,2% – w akcji 3+3 w poniedziałek.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz większe zakupy owoców, warzyw czy mięsa, najbliższe dni to idealny moment. Produkty są dostępne tylko do środy lub do wyczerpania zapasów, więc warto pospieszyć się z wizytą w sklepie.

