Gigantyczna promocja w Biedronce. Zobacz, co kupisz za grosze tylko do środy
Biedronka ruszyła z kolejną falą promocji, które potrwają do 24 września. Tym razem przeceniono podstawowe produkty, które codziennie trafiają do koszyków Polaków. W wielu przypadkach ceny spadły poniżej złotówki, a dodatkowo obowiązują akcje typu 1+1 gratis.
Warzywa i owoce za bezcen
Ziemniaki – tylko 0,99 zł/kg.
Arbuz – 1,99 zł/kg, aż o 60% taniej.
Jabłka czerwone – 2,99 zł/kg.
Śliwka polska – 3,99 zł/kg.
Marchew – 1,79 zł/kg.
Sałata lodowa i por – w promocji 1+1.
Mięso i wędliny w specjalnych cenach
Ćwiartka z kurczaka – 6,99 zł/kg.
Szynka wieprzowa vacuum – 9,99 zł/kg.
Udo/podudzie vacuum – 6,49 zł/kg.
Mięso mielone z łopatki 500 g – 5,99 zł (przy zakupie 2 opakowań).
Hity na półkach
Winogrona bezpestkowe 750 g – 6,99 zł.
Winogrona różowe – 6,99 zł/kg.
Nektarynki – 7,59 zł/kg.
Pomidor gałązka – 4,99 zł/kg.
Mleko Mleczna Dolina 3,2% – w akcji 3+3 w poniedziałek.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz większe zakupy owoców, warzyw czy mięsa, najbliższe dni to idealny moment. Produkty są dostępne tylko do środy lub do wyczerpania zapasów, więc warto pospieszyć się z wizytą w sklepie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.