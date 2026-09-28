Gigantyczna promocja w Lidlu. Ceny zaczynają się od 3,99 zł. Sieć ruszyła z wielką akcją
Lidl uruchomił kolejną dużą akcję promocyjną. Tym razem sklepy wypełniły produkty w ramach Alpen Fest, a ceny części z nich zaczynają się już od 3,99 zł. W ofercie znalazły się kiełbasy, szynka, salami, boczek, słodycze i przekąski. Większość produktów można kupować od poniedziałku 28 września, więc promocje będą dostępne również we wtorek.
Końcówka września przynosi prawdziwy wysyp promocji w największych sieciach handlowych. Do walki o klientów mocno włącza się Lidl, który wystartował z tematyczną ofertą Alpen Fest.
W gazetce znalazło się sporo produktów w cenach oznaczonych przez sieć jako „Supercena”. Niektóre kosztują mniej niż 4 zł.
Lidl zaczyna od 3,99 zł
Jedną z najniższych cen w tej części gazetki ma wątrobianka Taste of Deutschland.
Opakowanie 130 g kosztuje 3,99 zł. Dostępnych jest kilka wariantów produktu.
To jednak dopiero początek.
Za 6,99 zł Lidl oferuje 200-gramową metkę z szynki Zimbo, natomiast za 7,99 zł można znaleźć salami wieprzowe Alpenfeststyle.
W tej samej cenie – 7,99 zł – dostępne są również wybrane słone przekąski Alpenfeststyle.
Szynka za 9,99 zł
Mocno eksponowaną ofertą jest także surowa szynka wieprzowa Taste of Deutschland.
Opakowanie 200 g kosztuje 9,99 zł, czyli w przeliczeniu 5 zł za 100 g.
Za 8,99 zł dostępny jest natomiast boczek lub schab Alpenfeststyle w opakowaniu 100 g.
Miłośnicy kiełbas również mają kilka możliwości. Kiełbaski wiedeńskie Taste of Deutschland, dwa opakowania po 160 g, kosztują 9,99 zł, natomiast 500-gramowe opakowanie kiełbasy turyńskiej kosztuje 13,99 zł.
Na półkach pojawia się też 300-gramowe opakowanie kiełbasek norymberskich za 14,99 zł.
Nie tylko mięso. Lidl przecenia również słodkości
Druga część akcji Alpen Fest obejmuje produkty słodkie i przekąski.
Żelki Taste of Deutschland kosztują 5,99 zł za 300 g, a precelki i paluszki solone Alpenfeststyle – również 5,99 zł za 300 g.
Za 7,99 zł można kupić pralinki nadziewane marcepanem w opakowaniu 200 g.
W tej samej cenie dostępne są ciastka Prussien Alpenfeststyle – opakowanie 130 g kosztuje 7,99 zł.
Przy zakupie dwóch cena spada
W gazetce pojawiła się również promocja z dodatkowym mechanizmem cenowym.
Wybrane ciastka Alpenfeststyle kosztują standardowo 9,99 zł za opakowanie, ale przy zakupie dwóch opakowań cena spada o 25 proc. – do 7,49 zł za sztukę.
Dwa opakowania kosztują więc 14,98 zł zamiast 19,98 zł.
Duży słoik za 9,99 zł
Za 9,99 zł Lidl oferuje również 400-gramowy krem mleczny do smarowania Alpenfeststyle.
Tyle samo kosztuje 500 g sosu z kawałkami owoców, dostępnego w ramach tematycznej oferty.
Jednym z największych opakowań widocznych w gazetce są natomiast żelki Alpenfeststyle. Pudełko ważące aż 1,2 kg kosztuje 23,99 zł.
Promocja już wystartowała
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 28 września, dlatego klienci robiący zakupy we wtorek 29 września nadal znajdą produkty Alpen Fest w sklepach – oczywiście pod warunkiem dostępności zapasów.
W przypadku części słodkiej oferty Lidl wskazuje termin od 28 września do 3 października.
To kolejna duża akcja handlowa na koniec miesiąca. Najtańsze produkty z pokazanej oferty zaczynają się od 3,99 zł, a za mniej niż 10 zł można znaleźć zarówno wędliny i kiełbaski, jak i słodycze oraz przekąski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.