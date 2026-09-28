Gigantyczna promocja w Lidlu. Ceny zaczynają się od 3,99 zł. Sieć ruszyła z wielką akcją

28 września 2026 22:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl uruchomił kolejną dużą akcję promocyjną. Tym razem sklepy wypełniły produkty w ramach Alpen Fest, a ceny części z nich zaczynają się już od 3,99 zł. W ofercie znalazły się kiełbasy, szynka, salami, boczek, słodycze i przekąski. Większość produktów można kupować od poniedziałku 28 września, więc promocje będą dostępne również we wtorek.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Końcówka września przynosi prawdziwy wysyp promocji w największych sieciach handlowych. Do walki o klientów mocno włącza się Lidl, który wystartował z tematyczną ofertą Alpen Fest.

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W gazetce znalazło się sporo produktów w cenach oznaczonych przez sieć jako „Supercena”. Niektóre kosztują mniej niż 4 zł.

Lidl zaczyna od 3,99 zł

Jedną z najniższych cen w tej części gazetki ma wątrobianka Taste of Deutschland.

Opakowanie 130 g kosztuje 3,99 zł. Dostępnych jest kilka wariantów produktu.

To jednak dopiero początek.

Za 6,99 zł Lidl oferuje 200-gramową metkę z szynki Zimbo, natomiast za 7,99 zł można znaleźć salami wieprzowe Alpenfeststyle.

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W tej samej cenie – 7,99 zł – dostępne są również wybrane słone przekąski Alpenfeststyle.

Szynka za 9,99 zł

Mocno eksponowaną ofertą jest także surowa szynka wieprzowa Taste of Deutschland.

Opakowanie 200 g kosztuje 9,99 zł, czyli w przeliczeniu 5 zł za 100 g.

Za 8,99 zł dostępny jest natomiast boczek lub schab Alpenfeststyle w opakowaniu 100 g.

Miłośnicy kiełbas również mają kilka możliwości. Kiełbaski wiedeńskie Taste of Deutschland, dwa opakowania po 160 g, kosztują 9,99 zł, natomiast 500-gramowe opakowanie kiełbasy turyńskiej kosztuje 13,99 zł.

Na półkach pojawia się też 300-gramowe opakowanie kiełbasek norymberskich za 14,99 zł.

Nie tylko mięso. Lidl przecenia również słodkości

Druga część akcji Alpen Fest obejmuje produkty słodkie i przekąski.

Żelki Taste of Deutschland kosztują 5,99 zł za 300 g, a precelki i paluszki solone Alpenfeststyle – również 5,99 zł za 300 g.

Za 7,99 zł można kupić pralinki nadziewane marcepanem w opakowaniu 200 g.

W tej samej cenie dostępne są ciastka Prussien Alpenfeststyle – opakowanie 130 g kosztuje 7,99 zł.

Przy zakupie dwóch cena spada

W gazetce pojawiła się również promocja z dodatkowym mechanizmem cenowym.

Wybrane ciastka Alpenfeststyle kosztują standardowo 9,99 zł za opakowanie, ale przy zakupie dwóch opakowań cena spada o 25 proc. – do 7,49 zł za sztukę.

Dwa opakowania kosztują więc 14,98 zł zamiast 19,98 zł.

Duży słoik za 9,99 zł

Za 9,99 zł Lidl oferuje również 400-gramowy krem mleczny do smarowania Alpenfeststyle.

Tyle samo kosztuje 500 g sosu z kawałkami owoców, dostępnego w ramach tematycznej oferty.

Jednym z największych opakowań widocznych w gazetce są natomiast żelki Alpenfeststyle. Pudełko ważące aż 1,2 kg kosztuje 23,99 zł.

Promocja już wystartowała

Akcja rozpoczęła się w poniedziałek 28 września, dlatego klienci robiący zakupy we wtorek 29 września nadal znajdą produkty Alpen Fest w sklepach – oczywiście pod warunkiem dostępności zapasów.

W przypadku części słodkiej oferty Lidl wskazuje termin od 28 września do 3 października.

To kolejna duża akcja handlowa na koniec miesiąca. Najtańsze produkty z pokazanej oferty zaczynają się od 3,99 zł, a za mniej niż 10 zł można znaleźć zarówno wędliny i kiełbaski, jak i słodycze oraz przekąski.

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