Gigantyczna wyprzedaż w Lidlu w Warszawie. Ceny spadły nawet o 74 proc.
Rodzice szukający tanich ubrań dla dzieci mogą mieć powód do zadowolenia. W jednym ze sklepów Lidl w Warszawie pojawiły się ogromne przeceny na odzież dziecięcą i niemowlęcą. Niektóre produkty zostały przecenione nawet o 74 proc., a ceny zaczynają się od zaledwie kilku złotych.
Zdjęcia z wyprzedaży trafiły do naszej redakcji. Widać na nich, że wiele produktów otrzymało dodatkowe obniżki, dzięki którym ubrania można kupić za kwoty, które jeszcze niedawno wydawały się nierealne.
Spodnie za mniej niż 9 zł, legginsy za 3,25 zł
Największą uwagę przyciągają dziecięce spodnie jeansowe marki Esmara Kids. Ich regularna cena wynosiła 34,99 zł, a po kolejnych obniżkach została obniżona do zaledwie 8,75 zł.
Jeszcze taniej można kupić niektóre elementy garderoby dla najmłodszych. Legginsy niemowlęce z biobawełny zostały przecenione z 12,99 zł do 3,25 zł za parę.
To jednak nie koniec. Na sklepowych ekspozycjach można znaleźć również:
• koszulki dziecięce za 4,50 zł,
• body niemowlęce za około 5,75 zł,
• inne elementy garderoby przecenione nawet o kilkadziesiąt procent.
Wyprzedaż może szybko się skończyć
Tego typu akcje zazwyczaj dotyczą końcówek kolekcji i wybranych rozmiarów. Oznacza to, że najatrakcyjniejsze produkty mogą zniknąć z półek bardzo szybko.
Rodzice doskonale wiedzą, jak szybko dzieci wyrastają z ubrań. Nic więc dziwnego, że przy tak dużych obniżkach wiele osób decyduje się zrobić zapasy na kolejne miesiące.
Nie tylko ubrania dla niemowląt
Z przecen korzystają zarówno rodzice najmłodszych dzieci, jak i starszych uczniów. Na zdjęciach widać, że promocje obejmują różne grupy wiekowe oraz wiele kategorii odzieży.
Przy obecnych cenach zakup kilku kompletów ubrań może kosztować mniej niż jedna rzecz w regularnej cenie jeszcze kilka tygodni temu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy dla dzieci, warto zajrzeć do najbliższego Lidla i sprawdzić dział z odzieżą. Nie wszystkie sklepy muszą dysponować identycznym asortymentem, ale skala obniżek pokazuje, że trwa intensywna wyprzedaż końcówek kolekcji.
Przy cenach wynoszących 3,25 zł za legginsy, 4,50 zł za koszulki czy 8,75 zł za jeansy wiele produktów może wyprzedać się w ciągu kilku dni.
Zdjęcia zostały wykonane w jednym z warszawskich sklepów Lidl. Dostępność produktów i rozmiarów może różnić się w zależności od lokalizacji.
**Propozycje mocnych tytułów pod Discover:**
* Uwaga rodzice. Lidl wyprzedaje ubrania dla dzieci nawet o 74 proc.
* Rodzice ruszyli na zakupy. W Lidlu ubrania dla dzieci już od 3,25 zł
* Takich cen dawno nie było. Lidl przecenił odzież dziecięcą do kilku złotych
* Jeansy za 8,75 zł, legginsy za 3,25 zł. Gigantyczna wyprzedaż w Lidlu
* Lidl zaskoczył rodziców. Ceny dziecięcych ubrań spadły nawet o 74 proc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.