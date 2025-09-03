Gigantyczna wyprzedaż w Rossmannie. Skarpetki za grosze, torby plażowe i akcesoria za ułamek ceny
Rossmann znów zaskakuje klientów. W sklepach sieci trwa ogromna wyprzedaż, podczas której można upolować prawdziwe perełki w niespotykanie niskich cenach. Na półkach znalazły się kosmetyki, akcesoria plażowe i dodatki, które idealnie sprawdzą się na koniec lata.
Skarpetki tańsze niż kawa
Największym hitem promocji są skarpetki marki Eloy. Zestaw dwóch par w rozmiarach 40–45 można kupić już za… 99 groszy. To cena, która przyciąga prawdziwe tłumy – wielu klientów wychodzi ze sklepu z zapasem na cały rok.
Torby i akcesoria plażowe niemal za darmo
Rossmann postawił także na wyprzedaż produktów sezonowych. Kolorowe torby plażowe, które jeszcze niedawno kosztowały kilkadziesiąt złotych, teraz można dostać za 4,99 zł. Dla dzieci przygotowano gadżety wakacyjne – np. koła do pływania z motywem tukana, przecenione z 29,99 zł na jedyne 99 groszy.
Szał zakupowy w całej Polsce
Wielu klientów donosi, że półki w Rossmannach pustoszeją błyskawicznie. Na popularne akcesoria trzeba polować od rana, bo już po kilku godzinach trudno znaleźć pojedyncze egzemplarze. Sieć regularnie organizuje tego typu promocje, ale obecna skala obniżek wywołała prawdziwe poruszenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli chcesz skorzystać z gigantycznych okazji, nie zwlekaj z wizytą w Rossmannie. Produkty za grosze znikają z półek błyskawicznie, a podobne promocje nie zdarzają się często. To świetna okazja, by przygotować się na przyszłe lato, uzupełnić garderobę i kupić akcesoria dla dzieci praktycznie za darmo.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.