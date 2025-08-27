Gigantyczne mandaty w Polsce. Nawet się nie spodziewasz, za co możesz dostać
Użytkownicy hulajnóg elektrycznych muszą przygotować się na zdecydowanie surowsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego przez funkcjonariuszy policji. Ostatnie kontrole przeprowadzone przez policjantów z Piaseczna pokazują, jak kosztowne mogą być konsekwencje lekceważenia obowiązujących regulacji prawnych dotyczących poruszania się tego typu pojazdami. W ramach jednej akcji kontrolnej funkcjonariusze nałożyli dziesięć mandatów karnych, z których dwa opiewały na maksymalną możliwą kwotę 2500 złotych za prowadzenie hulajnogi pod wpływem alkoholu.
Działania policji w Piasecznie wpisują się w ogólnokrajową tendencję zaostrzania nadzoru nad użytkownikami hulajnóg elektrycznych, których liczba na polskich drogach systematycznie wzrasta. Funkcjonariusze drogówki coraz częściej przeprowadzają ukierunkowane kontrole mające na celu egzekwowanie przestrzegania przepisów przez osoby korzystające z tego środka transportu. Szczególną uwagę służby zwracają na młodzież, która często nie zdaje sobie sprawy z powagi konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego używania hulajnóg elektrycznych.
Najczęściej rejestrowanym przez policjantów wykroczeniem okazuje się przewożenie na hulajnodze więcej niż jednej osoby. Tego typu zachowanie stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ hulajnogi elektryczne zostały zaprojektowane i wyprodukowane jako pojazdy jednoosobowe. Dodatkowy pasażer znacząco wpływa na stabilność pojazdu, pogarsza jego właściwości jezdne oraz wydłuża drogę hamowania. W przypadku nagłej konieczności zatrzymania się lub ominięcia przeszkody, utrata kontroli nad pojazdem staje się bardzo prawdopodobna, co może prowadzić do poważnych urazów zarówno użytkowników hulajnogi, jak i innych uczestników ruchu drogowego.
Kolejnym często spotykanym naruszeniem przepisów jest korzystanie z jezdni w sytuacjach, gdy w pobliżu znajduje się wyznaczona droga lub pas ruchu dla rowerów. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych często wybierają jazdę po jezdni ze względu na lepszą jakość nawierzchni lub większą swobodę poruszania się, nie zdając sobie sprawy z tego, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem. Jazda po jezdni zamiast po wyznaczonych ścieżkach rowerowych naraża użytkowników hulajnóg na bezpośrednie zderzenie z pojazdami mechanicznymi, których masa i prędkość wielokrotnie przewyższają parametry hulajnóg.
Przejazd przez przejścia dla pieszych stanowi kolejne poważne wykroczenie, które może skutkować mandatem karnym. Hulajnogi elektryczne, podobnie jak rowery, nie mogą przejeżdżać przez przejścia dla pieszych. Użytkownicy muszą z nich zejść i przeprowadzić pojazd ręcznie, zachowując się jak piesi. Naruszenie tego przepisu stwarza szczególne zagrożenie, ponieważ kierowcy samochodów nie spodziewają się na przejściu dla pieszych pojazdów poruszających się z prędkością charakterystyczną dla hulajnóg elektrycznych.
Prowadzenie hulajnogi elektrycznej pod wpływem alkoholu należy do najpoważniejszych wykroczeń, za które przewidziane są najsurowsze kary finansowe. Dwie osoby ukarane maksymalnym mandatem w wysokości 2500 złotych podczas kontroli w Piasecznie pokazują, że policja traktuje ten problem z całą powagą. Alkohol znacząco pogarsza zdolność reagowania, koordynację ruchową oraz ocenę sytuacji drogowej, co przy korzystaniu z hulajnogi elektrycznej może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
Obowiązujące przepisy ruchu drogowego precyzyjnie określają zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych w różnych sytuacjach drogowych. Maksymalna dozwolona prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną wynosi 20 kilometrów na godzinę, co stanowi kompromis między efektywnością tego środka transportu a bezpieczeństwem innych uczestników ruchu. Przekroczenie tej prędkości może skutkować mandatem oraz stwarza dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Kwestia uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną różnicuje się w zależności od wieku użytkownika. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać odpowiednie uprawnienia w postaci karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. Ten wymóg ma na celu zapewnienie, że młodzi użytkownicy posiadają podstawową wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogą po drogach publicznych, z wyjątkiem stref zamieszkania, gdzie mogą to robić wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
Zasady wyboru odpowiedniej drogi przez użytkowników hulajnóg elektrycznych zostały ustalone w hierarchicznym porządku priorytetów. Pierwszeństwem jest korzystanie z dróg dla rowerów lub pasów ruchu dla rowerów, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. W przypadku braku takiej infrastruktury, użytkownicy mogą poruszać się jezdnią, ale tylko wtedy, gdy dozwolona na niej prędkość nie przekracza 30 kilometrów na godzinę. To ograniczenie ma na celu zmniejszenie różnicy prędkości między hulajnogami a pojazdami mechanicznymi, co redukuje ryzyko wypadków.
Gdy na danej jezdni obowiązuje limit prędkości powyżej 30 kilometrów na godzinę i jednocześnie brak jest dedykowanej infrastruktury rowerowej, użytkownicy hulajnóg mogą korzystać z chodników lub dróg dla pieszych. W takich sytuacjach mają oni obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz dostosowania swojej prędkości do tempa poruszania się przechodniów. Ten przepis ma na celu ochronę najsłabszych uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie harmonijnego współistnienia różnych form mobilności w przestrzeni miejskiej.
Kontrole policyjne dotyczące hulajnóg elektrycznych będą kontynuowane i prawdopodobnie zintensyfikowane w związku z rosnącą popularnością tego środka transportu. Funkcjonariusze coraz częściej wykorzystują nowoczesne urządzenia pomiarowe do sprawdzania prędkości hulajnóg oraz przeprowadzają szczegółowe kontrole trzeźwości użytkowników. Systematyczne egzekwowanie przepisów ma na celu wypracowanie kultury odpowiedzialnego korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Właściciele i użytkownicy hulajnóg elektrycznych powinni również pamiętać o konieczności regularnego sprawdzania stanu technicznego swoich pojazdów. Niesprawne hamulce, zużyte opony czy uszkodzone elementy kierownicze mogą przyczynić się do wypadku oraz stanowić podstawę do nałożenia dodatkowych kar przez funkcjonariuszy policji. Odpowiednia konserwacja hulajnogi to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także obowiązek prawny wynikający z przepisów ruchu drogowego.
Kwestia ubezpieczenia hulajnóg elektrycznych pozostaje przedmiotem dyskusji prawnych, jednak użytkownicy powinni rozważyć wykupienie odpowiedniej polisy, która pokryje ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. W przypadku spowodowania wypadku, koszty leczenia poszkodowanych oraz naprawy uszkodzonego mienia mogą znacznie przewyższyć wysokość mandatów karnych, co czyni ubezpieczenie rozsądną inwestycją w bezpieczeństwo finansowe.
Rosnąca popularność hulajnóg elektrycznych w polskich miastach wymusza na władzach lokalnych podejmowanie działań mających na celu dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb użytkowników tego typu pojazdów. Budowa nowych ścieżek rowerowych, wyznaczanie miejsc parkingowych dla hulajnóg oraz instalacja znaków drogowych informujących o zasadach korzystania z tego środka transportu to tylko niektóre z planowanych inwestycji infrastrukturalnych.
Edukacja użytkowników hulajnóg elektrycznych stanowi kluczowy element polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kampanie informacyjne prowadzone przez policję, straż miejską oraz organizacje pozarządowe mają na celu zwiększenie świadomości na temat obowiązujących przepisów oraz konsekwencji ich naruszania. Szczególny nacisk kładzie się na edukację młodzieży, która stanowi znaczną część użytkowników hulajnóg elektrycznych.
Przyszłość regulacji prawnych dotyczących hulajnóg elektrycznych prawdopodobnie przyniesie dalsze uszczegółowienie przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów bezpieczeństwa. Rozważane są między innymi obowiązkowe kursy dla użytkowników, wymóg noszenia kasków ochronnych oraz wprowadzenie systemu rejestracji hulajnóg elektrycznych. Te potencjalne zmiany mają na celu dostosowanie prawa do dynamicznie rozwijającego się rynku mikromobilności oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni drogowej.
Użytkownicy hulajnóg elektrycznych powinni traktować obowiązujące przepisy jako nieodzowny element odpowiedzialnego korzystania z tego środka transportu. Przestrzeganie zasad ruchu drogowego to nie tylko sposób na uniknięcie kosztownych mandatów, ale przede wszystkim wyraz troski o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. W dobie rosnącej popularności hulajnóg elektrycznych, budowanie kultury odpowiedzialnej mobilności staje się zadaniem całego społeczeństwa.
Źródło: Radio ZET/PAP/Warszawa w Pigułce
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.