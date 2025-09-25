Gigantyczne opóźnienie lotu do Warszawy! Pasażerowie utknęli na miejscu nawet na 20 godzin
Ogromne nerwy i rozczarowanie wśród pasażerów lotu ENT7036 linii Enter Air z Zanzibaru do Warszawy. Samolot nie wystartował zgodnie z planem z powodu poważnej awarii systemu elektrycznego. Jak poinformowała linia w oficjalnym komunikacie, problem okazał się na tyle poważny, że konieczne było sprowadzenie samolotu zastępczego.
Przewoźnik przekazał, że:
-
przedstawiciele Enter Air na miejscu zorganizowali zakwaterowanie dla pasażerów,
-
trwają prace nad organizacją lotu zastępczego,
-
przewidywane opóźnienie wyniesie aż około 20 godzin.
Linia wyjaśnia, że tak długi czas oczekiwania to efekt konieczności uzyskania zgód przelotowych nad krajami afrykańskimi oraz przylotu samolotu zastępczego z Europy.
Wielu pasażerów nie kryje frustracji – wakacyjny powrót do kraju zamienił się w długie oczekiwanie. Enter Air przeprosił za utrudnienia i zapewnił, że zrobi wszystko, aby pasażerowie jak najszybciej wrócili do Polski.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli planujesz loty czarterowe z egzotycznych kierunków, musisz brać pod uwagę ryzyko dużych opóźnień – w takich przypadkach organizacja lotu zastępczego to proces trwający kilkanaście godzin.
